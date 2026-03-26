Policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i niszczenie znaków drogowych informujących o wjeździe do Strefy Czystego Transportu.

Zatrzymania dokonano w pierwszej połowie marca w jednej z podkrakowskich miejscowości, a w mieszkaniu jednego z podejrzanych znaleziono skradziony znak.

40-latek i 20-latek przyznali się do kradzieży, a sprawa zostanie skierowana do sądu, który zadecyduje o wymiarze kary za popełnione wykroczenie.

Kradzieże znaków SCT w Krakowie. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie, działając na podstawie zebranych dowodów i zeznań, wytypowali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież i niszczenie znaków informujących o wjeździe do Strefy Czystego Transportu. Zatrzymania miały miejsce w pierwszej połowie marca, w jednej z podkrakowskich miejscowości. W toku przeszukania jednego z mieszkań, funkcjonariusze dokonali kluczowego odkrycia – ujawniono skradziony znak drogowy.

Zgodnie z polskim prawem, kradzież mienia o wartości poniżej 800 zł kwalifikowana jest jako wykroczenie. W związku z tym, wobec obu zatrzymanych mężczyzn skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu. To właśnie sąd zdecyduje o ostatecznym wymiarze kary, która może obejmować grzywnę, ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet karę aresztu. Mężczyźni przyznali się do winy.

Będą kolejne zatrzymania?

Od początku roku kradzieże znaków Strefy Czystego Transportu to w Krakowie prawdziwa plaga. Mundurowi zapowiadają dalsze działania zmierzające do ustalenia oraz zatrzymania innych sprawców takich kradzieży.

- W sprawie kradzieży i niszczenia znaków planowane są kolejne czynności z ustalonymi osobami odpowiedzialnymi za ten proceder - poinformowała krakowska policja.

