Deklaracje maturalne do 7 lutego 2023

Tylko do 7 lutego 2023 roku maturzyści mają czas na złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych dotyczących tego, jakie przedmioty będą zdawać na maturze 2023. To ostatni dzwonek dla maturzystów, którzy złożyli deklaracje maturalne we wrześniu, ale jednak zmienili zdanie co do egzaminów, do których chcą podchodzić. Po tej dacie (przypomnijmy: 7.02.2023) zmienianie deklaracji dotyczących matury 2023 nie będzie możliwe (z wyjątkiem uczniów, którzy uzyskają tytuł laureata lub finalisty). Dotrzymanie tego terminu jest niezbędne, by przystąpić do egzaminu w tym roku szkolnym.

Przeczytaj także: Matura 2023: lektury obowiązkowe. Więcej nauki dla maturzystów! Nowa lista lektur obowiązkowych ma ponad 40 pozycji!

Jak zmienić deklarację maturalną?

Maturzyści, którzy we wrześniu składali wstępne deklaracje maturalne i nie chcą zmieniać zadeklarowanych przedmiotów, nie muszą nic robić. Wraz z upływem terminu 7 lutego 2023, wcześniej złożone dokumenty staną się deklaracjami ostatecznymi. Jeśli jednak uczniowie chcieliby zmienić przedmioty na maturze 2023, do 7.02 muszą zmienić deklaracje online w systemie ZIU lub w wersji papierowej, w szkole.

Matura 2023: harmonogram CKE

Matura 2023 rozpocznie się 4 maja. Na początek uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. W piątek, 5 maja, przeprowadzone zostaną egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (najwięcej uczniów przystąpi do języka angielskiego). Potem maturzyści będą mieli wolny weekend na złapanie oddechu i nabranie sił przed postrachem uczniów: matematyką. Matura 2023 z matematyki zaplanowana jest na poniedziałek, 8 maja. Pozostałe egzaminy z przedmiotów dodatkowych potrwają do 23 maja. Z pełnym harmonogramem można się zapoznać na stronie internetowej CKE.