Matura 2025: BIOLOGIA rozszerzona. "Błagam niech będzie dziś łaskawa". Relacja na żywo: Przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 08.05.2025

Spis treści

Matura 2025 trwa. Za nami obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Teraz pora na egzaminy na poziomie rozszerzonym. W 2025 roku maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. W piątek (9 maja) maturzyści będą pisać egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym w formule 2023 i 2015.

Matura 2025. 9 maja ruszają matury ustne

- 9 maja rozpoczyna się również część ustna #matura2025 z języka polskiego, języków obcych, języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Od 9 do 24 maja nauczyciele w szkołach przeprowadzą ogółem ponad 572 tys. egzaminów ustnych - przypomina CKE.

Aby zdać maturę 2025, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

W tym artykule prowadzimy relację na żywo z dzisiejszego egzaminu z biologii. Znajdziesz tu komentarze, przecieki, arkusze cke oraz sugerowane odpowiedzi. Arkusze CKE wraz z sugerowanymi odpowiedziami opublikujemy około godziny 14. Arkusze pojawią się na oficjalnej stronie CKE oraz tutaj. Sprawdźcie, co było na zeszłorocznej maturze z biologii.

Matura próbna: biologia rozszerzona. Odpowiedzi + arkusze CKE

Matura 2025: BIOLOGIA rozszerzona. Przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE nowa formuła 2023, stara formuła 20215 - relacja na żywo 9 maja

Na żywo Matura 2025: BIOLOGIA rozszerzona. Przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE nowa formuła 2023, stara formuła 20215 8:21 Komentarze maturzystów - Dzis biologia a najchetniej bym z lozka nie wstawala jeszcze tak mnie okropnie glowa boli… - komentują internauci. błagam niech biologia będzie dziś łaskawa #matura2025 — m. 🍒 (@piespodochrona) May 9, 2025 8:10 Część ustna matury odbędzie się w terminie od 9 do 24 maja 2025 roku. Uczniowie będą odpowiadać z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzaminy ustne są obowiązkowe dla wszystkich, którzy chcą uzyskać pełne świadectwo dojrzałości. 8:02 Początek egzaminu za mniej niż godzinę. 7:52 Matura 2025 z biologii (poziom rozszerzony): odpowiedzi, arkusz - nowa formuła 2023 i stara formuła 2015 Matura 2025 z biologii - nowa i stara formuła. W artykule znajdziesz odpowiedzi i arkusze CKE z formuły 2015 i 2023 z egzaminu maturalnego z angielskiego rozszerzonego. 7:48 Matura 2025: biologia rozszerzona - ZADANIA NA EGZAMINIE W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród

zadań zamkniętych znajdą się m.in.: zadania wyboru wielokrotnego

zadania typu prawda-fałsz

zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się m.in.: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami

zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające napisania krótkiego tekstu. 7:46 9 maja rozpoczyna się również część ustna #matura2025 z języka polskiego, języków obcych, języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.



Od 9 do 24 maja nauczyciele w szkołach przeprowadzą ogółem ponad 572 tys. egzaminów ustnych.



Trzymamy kciuki! — CKE (@CKE_PL) May 9, 2025 7:37 Biologia jest jednym z przedmiotów do wyboru na egzaminie maturalnym. Każdy maturzysta może przystąpić do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego. Egzamin maturalny z biologii sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. 7:33 Dziś ruszają matury ustne - powodzenia! - 9 maja rozpoczyna się również część ustna #matura2025 z języka polskiego, języków obcych, języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Od 9 do 24 maja nauczyciele w szkołach przeprowadzą ogółem ponad 572 tys. egzaminów ustnych - przypomina CKE. 7:23 Matura 2025: biologia rozszerzona. Komunikat CKE "W piątek, 9.05., o 9:00 ponad 56 700 osób, w tym ponad 12 tys. absolwentów z lat ubiegłych, rozpocznie rozwiązywanie zadań #matura2025 z biologii na poziomie rozszerzonym. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów!" W piątek, 9.05., o 9:00 ponad 56 700 osób, w tym ponad 12 tys. absolwentów z lat ubiegłych, rozpocznie rozwiązywanie zadań #matura2025 z biologii na poziomie rozszerzonym.



Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów! pic.twitter.com/jnIUk1F0lY — CKE (@CKE_PL) May 9, 2025 7:23 Egzamin będzie trwał 180 minut (nowa formuła). Do zdobycia jest 60 punktów. Maturzyści muszą uporać się z zadaniami przygotowanymi przez CKE do godziny 12. 7:22 Piątek, 9 maja 2025 - dziś egzamin z rozszerzonej biologii. Początek o godzinie 9. 7:22 Matura 2025: BIOLOGIA rozszerzona. Przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE nowa formuła 2023, stara formuła 20215

Odśwież relację

QUIZ. Powtórka przed maturą. Sprawdź, czy zdasz egzamin maturalny z biologii Pytanie 1 z 10 Wskaż narząd ludzki, w którym odbywa się synteza największej ilości cholesterolu? mięśnie trzustka wątroba śledziona Następne pytanie

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Matura 2025. Szczegółowy harmonogram pisemnych egzaminów

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)