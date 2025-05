Matura 2025: CHEMIA rozszerzona. Odpowiedzi, rozwiązania, arkusze CKE, zadania do pobrania

Matura chemia 2025. Co będzie na maturze? Przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi [16.05.2025]

Matura 2025 - 16 maja 2025 roku egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym. Do testu przystąpiło ponad 30 tysięcy maturzystów, w tym około 10 tysięcy absolwentów z lat ubiegłych. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch formułach: 2015 i 2023. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusz zawiera około 45 zadań, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 60.

Kiedy publikacja arkusza i odpowiedzi z rozszerzonej chemii?

W internecie pojawił się już tegoroczny arkusz CKE z chemii. Autorem zdjęć jest maturzysta, a to oznacza, że ktoś będzie miał kłopoty. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów na salę egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikuje oficjalny arkusz egzaminacyjny w godzinach popołudniowych. Należy zaznaczyć, że CKE nie udostępnia oficjalnych odpowiedzi do zadań. Znajdziecie je jednak na SE.pl. Arkusz CKE z zadaniami oraz sugerowane odpowiedzi umieścimy w naszym artykule.

Chemia na poziomie rozszerzonym jest jednym z trudniejszych przedmiotów maturalnych i często wybierana jest przez uczniów planujących studia na kierunkach przyrodniczych, medycznych czy technicznych. Wysoki wynik z tego egzaminu może znacząco wpłynąć na szanse dostania się na wymarzone studia. W przypadku przedmiotów dodatkowych, takich jak chemia rozszerzona, nie obowiązuje próg zaliczeniowy. Oznacza to, że każdy wynik jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na uczelnie wyższe.

Wyniki egzaminu maturalnego z chemii, podobnie jak innych przedmiotów, zostaną ogłoszone przez CKE 8 lipca 2025 roku. Tego dnia maturzyści będą mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem systemu elektronicznego. Swoje punkty możesz wstępnie oszacować sprawdzając sugerowane odpowiedzi. Sprawdźcie: Matura 2025: WSZYSTKIE arkusze maturalne CKE. Geografia, WOS, matematyka, niemiecki, biologia, polski, chemia. Arkusze CKE Formuła 2023 i 2015