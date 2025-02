Autor:

Deklaracja maturalna 2025. Do kiedy można zapisać się na maturę?

Deklaracja maturalna to bardzo ważny dokument, o którym musi pamiętać każdy maturzysta. Przypominamy, że tylko do 7 lutego 2025 roku maturzyści mają czas na złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 2025 dotyczących tego, jakie przedmioty będą zdawać na maturze 2025. To ostatni dzwonek dla maturzystów, którzy złożyli deklaracje maturalne w październiku, ale jednak zmienili zdanie co do egzaminów, do których chcą podchodzić. W związku z tym chcą zmienić deklarację maturalną 2025. Po tej dacie, czyli po 7.02.2025 zmienianie deklaracji dotyczących matury 2025 nie będzie możliwe (z wyjątkiem uczniów, którzy uzyskają tytuł laureata lub finalisty). Dotrzymanie tego terminu jest niezbędne, by przystąpić do egzaminu w tym roku szkolnym.

Jak złożyć deklarację maturalną 2025?

Przypominamy, że deklarację maturalną należy złożyć u dyrektora szkoły. Najczęściej odbywa się to w formie papierowej za pośrednictwem wychowawcy, nauczyciela lub sekretariatu. Coraz więcej szkół rezygnuje jednak z tej tradycyjnej metody, umożliwiając uczniom składanie deklaracji maturalnych na 2025 rok online. W tym celu można skorzystać z systemu ZIU.

Deklaracja maturalna 2025: Jak wypełnić deklarację maturalną 2025?

Deklaracja maturalna jest kluczowym dokumentem, który określa, jakie przedmioty będą zdawane na maturze, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Warto wypełnić ją uważnie, ponieważ wybór przedmiotów może mieć wpływ na rekrutację na studia. Oto najważniejsze zasady, które należy znać przy wypełnianiu deklaracji maturalnej 2025:

1. Podstawowe dane osobowe

Na wstępie uzupełnij swoje dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz nazwa szkoły. Sprawdź, czy informacje są poprawne – to kluczowe, by uniknąć błędów w rejestracji egzaminu.

2. Przedmioty obowiązkowe

Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów z: - języka polskiego (część pisemna i ustna),- matematyki (poziom podstawowy),- języka obcego nowożytnego (część pisemna i ustna).

3. Przedmioty dodatkowe

Obowiązkowo należy wybrać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Możesz zadeklarować maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych. Pamiętaj, by dobrze przemyśleć swój wybór – wiele uczelni wymaga wyników z określonych przedmiotów rozszerzonych w procesie rekrutacji.

4. Egzaminy ustne

Egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego są obowiązkowe tylko dla tych, którzy potrzebują wyników z części ustnej na studia (np. na uczelnie zagraniczne). W pozostałych przypadkach można ich nie deklarować.

5. Dostosowanie warunków egzaminu

Jeśli masz orzeczenie o potrzebie dostosowania warunków egzaminu (np. z powodu dysleksji), zaznacz to w deklaracji i załącz odpowiednie dokumenty.

Po złożeniu deklaracji warto upewnić się, że została poprawnie zarejestrowana przez szkołę. W razie wątpliwości skontaktuj się z wychowawcą lub sekretariatem.

Jak zmienić deklarację maturalną? Do kiedy można zmienić przedmiot maturalny?

Do 7 lutego 2025 roku masz prawo wprowadzić zmiany w deklaracji, np. dodać przedmioty, zmienić ich poziom lub wycofać wybór. Po tym terminie zmiany nie będą możliwe.