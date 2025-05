Matura 2025. Egzamin unieważniony! Zdjęcia arkuszy CKE z matematyki już hulają po X

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Matematyka rozszerzona, angielski, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 12.05.2025

Matura 2025: matematyka rozszerzona. Zdjęcia arkusza CKE wyciekły do sieci! Mamy zadania z matury z matematyki [RELACJA NA ŻYWO 12.05.2025]

Matura 2025. Egzamin unieważniony! Zdjęcia arkuszy CKE z matematyki rozszerzonej już w sieci

Matura 2025. Trwa maraton egzaminacyjny. Za nami obowiązkowe egzaminy z j. polskiego, matematyki (poziom podstawowy) oraz języków obcych. W tym tygodniu kolejne egzaminy na poziomie rozszerzonym. W poniedziałek (12.05) matura z matematyki rozszerzonej. Dziś sprawdzian pisze około 77 000 osób. - Matematyka to drugi najczęściej wybierany przez tegorocznych maturzystów egzamin z przedmiotu dodatkowego - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9, a już kilka minut później na platformie X pojawiły się zdjęcia przedstawiające prawdopodobnie dzisiejszy arkusz z matematyki. "tragiczne te zdjęcia dzis mam co nie". Zdjęcia opublikował ten sam użytkownik, który w zeszłym tygodniu wrzucał zdjęcia arkuszy z innych egzaminów.

CKE zna sprawę i za każdym razem podkreśla, że nie doszło do wycieku arkuszy przed rozpoczęciem egzaminu. Zdjęcia arkuszy zostały wykonane na sali egzaminacyjnej, a to oznacza, że maturzysta wniósł na salę telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne - a to jest zabronione.

Przypominamy, że wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej przez tego zdającego - przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna.

CKE podkreśla, że wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu na sali jest złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty. - Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sytuację na bieżąco w ciągu całej sesji egzaminacyjnej. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnione podejrzenie złamania prawa, CKE będzie składała stosowne zawiadomienie do odpowiednich służb - informuje CKE.