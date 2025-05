Matura 2025: filozofia. Arkusze CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z filozofii?

Matura 2025 filozofia: Co na egzaminie?

Arkusz egzaminacyjny z filozofii 2025 r. składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich to zestaw zadań otwartych i zamkniętych, które sprawdzają zarówno wiedzę z zakresu historii filozofii, jak i umiejętność analizy tekstów filozoficznych, rozpoznawania związków filozofii z innymi dziedzinami kultury oraz logicznego myślenia. Druga, niezwykle istotna część, to wypracowanie, za które można zdobyć aż połowę wszystkich punktów. Wypracowanie polega na samodzielnym rozważeniu wybranego problemu filozoficznego, sformułowaniu własnej tezy, przedstawieniu argumentów, kontrargumentów oraz odniesieniu się do nich. W tej części egzaminu kluczowa jest umiejętność odwołania się do myśli przynajmniej jednego filozofa z podstawy programowej oraz przedstawienie własnego, logicznie uzasadnionego stanowiska.

Matura 2025: WSZYSTKIE arkusze maturalne CKE. Biologia, angielski, matematyka, polski, chemia. Arkusze CKE Formuła 2023 i 2015Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Biologia, angielski, matematyka, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań

Zakres materiału obowiązujący na maturze 2025 z filozofii opiera się na nowej, nieco okrojonej podstawie programowej, z której usunięto około 20% treści. Mimo to, zagadnienia pozostają szerokie i obejmują m.in. spory metafizyczne i epistemologiczne, antropologię filozoficzną, filozofię przyrody, ogólną teorię wartości, a także współczesne spory bioetyczne i estetyczne. Szczególne znaczenie ma znajomość lektur filozoficznych, takich jak dzieła Platona, Arystotelesa, Epikura, Seneki, Kartezjusza, Locke’a, Kanta i wielu innych. Egzamin wymaga nie tylko wiedzy faktograficznej, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, interpretowania tekstów, krytycznej analizy oraz formułowania własnych poglądów.

W 2025 roku egzamin z filozofii jest przeprowadzany w dwóch formułach – Formule 2015 oraz Formule 2023. Wybór formuły zależy od podstawy programowej realizowanej przez ucznia w trakcie nauki w szkole średniej. W obu przypadkach kluczowe znaczenie ma wypracowanie, które stanowi połowę punktacji i wymaga pogłębionej analizy oraz argumentacji.

Matura 2025 filozofia. Arkusze CKE 09.05.2025 r., odpowiedzi

Arkusze CKE z matury 2025 z filozofii na poziomie rozszerzonym opublikujemy w piątek, 09.05.2025 r. po godz. 14.

Poniżej arkusz CKE z roku ubiegłego: