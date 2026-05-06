Matura 2026 hiszpański. Arkusz CKE, odpowiedzi, zadania do pobrania [06.05.2026]

Matura hiszpański 2026: Arkusz CKE. Gdzie znaleźć zadania?

Egzamin z języka obcego nowożytnego to obowiązkowy element, z którym mierzy się każdy zdający. Część uczniów w ramach tego wymogu wybiera właśnie hiszpański. Matura 2026 z tego przedmiotu na poziomie podstawowym została zaplanowana na 6 maja. Jeśli masz już ten test za sobą, z pewnością chcesz jak najszybciej zweryfikować swoje rozwiązania.

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni oficjalny matura hiszpański 2026 arkusz, znajdziesz go w tym artykule w formie pliku do pobrania. Dokumenty od CKE zazwyczaj pojawiają się w sieci w dniu egzaminu, kilka godzin po zakończeniu prac w salach. Odświeżaj tę stronę, aby uzyskać dostęp do autentycznych zadań i tekstów źródłowych, z którymi mierzyli się zdający w całej Polsce.

Matura 2026 hiszpański: Odpowiedzi i proponowane rozwiązania

Oczekiwanie na oficjalne wyniki z CKE, ogłaszane tradycyjnie w lipcu, bywa bardzo stresujące. Aby ułatwić Ci zaplanowanie kolejnych kroków w rekrutacji na studia, przygotowaliśmy wsparcie. W tej sekcji znajdziesz proponowane rozwiązania dla części zadań maturalnych z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowy. Dzięki nim możesz na gorąco sprawdzić swoje odpowiedzi. Warto przypomnieć, że egzamin na poziomie podstawowym sprawdza następujące kompetencje:

Rozumienie ze słuchu (nagrania odtwarzane z płyty CD).

Rozumienie tekstów pisanych.

Znajomość środków językowych (zadania na gramatykę i słownictwo).

Wypowiedź pisemna (zazwyczaj krótki tekst użytkowy, np. e-mail, wpis na bloga).

Porównanie tego, co udało Ci się napisać, z proponowanym kluczem, pozwoli Ci szybko ocenić, czy próg 30% punktów został przez Ciebie bezpiecznie przekroczony.

36

Jak oceniany jest egzamin na poziomie podstawowym? Przypominamy zasady

Warto pamiętać, jak skonstruowana jest punktacja z języka obcego nowożytnego. Na rozwiązanie całego arkusza podstawowego masz 120 minut. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać, wynosi 60. Aby egzamin został uznany za zdany, musisz zdobyć minimum 30%, co przekłada się na dokładnie 18 punktów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wypowiedź pisemną, która jest najwyżej punktowanym pojedynczym zadaniem. Egzaminatorzy oceniają tam nie tylko poprawność językową, ale również realizację polecenia (czy odniesiono się do wszystkich podpunktów), spójność, logikę oraz bogactwo użytego słownictwa. Pamiętaj, że ostateczne wyniki zależą wyłącznie od tego, co zostało poprawnie zaznaczone i zapisane w miejscach do tego przeznaczonych oraz na karcie odpowiedzi.