Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Angielski, matematyka, biologia, chemia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 07.05.2025

Matura angielski 2025. Ile trwa? O której się kończy i zaczyna?

Kiedy będzie matura 2025 z angielskiego? Wszystko zaczęło się 5 maja (poniedziałek) od pisemnego egzaminu z języka polskiego. Dwa dni później, 7 maja 2025 (środa), odbył się pisemny egzamin z j. angielskiego (poziom podstawowy). Natomiast dzień później, 8 maja (czwartek) odbędzie się matura z angielskiego rozszerzonego.

O której zaczynają się matury z j. angielskiego? W obu przypadkach (poziom podstawowy i rozszerzony) egzaminy z angielskiego zaczną się o godz. 9.

Ile trwa matura 2025 z angielskiego? W przypadku poziomu podstawowego zdający mieli 120 minut na uporanie się z zadaniami, a w przypadku poziomu rozszerzonego z angielskiego maturzyści będą mieli 150 minut. Oznacza to, że egzamin na poziomie podstawowym trwał do 11:00, a matura z angielskiego rozszerzonego potrwa maksymalnie do 11:30.

Co będzie na maturze z j. angielskiego 2025?

Zdający będzie musiał zmierzyć się z zadaniami, które przetestują jego rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych. Co roku najwięcej obaw ludzi tzw. wypowiedź pisemna. W przypadku poziomu podstawowego chodzi o tekst użytkowy (np. list prywatny, email, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań - informuje CKE. W przypadku poziomu rozszerzonego chodzi o tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

W 2025 maturzysta musi przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej: egzaminu z j. polskiego i egzaminu z j. obcego nowożytnego oraz 4 egzaminów w części pisemnej: egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Aby zdać maturę, należy zdobyć co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (tutaj nie jest określony próg zaliczenia).

