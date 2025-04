i Autor: Artur Hojny/Super Express Matura bez matematyki? Już wszystko jasne. Klamka zapadła

Matura

Matura bez matematyki? Już wszystko jasne. Klamka zapadła

Matura z matematyki musi być obowiązkowa? To pytanie od lat wywołuje mnóstwo emocji. Temat powrócił w 2025 roku za sprawą petycji, którą do Sejmu skierowała psycholożka Anna Dróżdż. Domagała się ona zniesienia obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, argumentując, że nie wyrównuje on szans, a wręcz pogłębia nierówności i generuje niepotrzebny stres wśród uczniów. Decyzja już zapadła. Szczegóły poniżej.