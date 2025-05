Matura chemia 2025 NA ŻYWO. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki. Co na maturze z chemii? [16.05.2025]

Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Geografia, WOS, niemiecki, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 15.05.2025

Matura 2025: CHEMIA. Odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania zadań z chemii 16.05.2025

Matura 2025 trwa! W piątek, 16.05.2025 chemia na poziomie rozszerzonym. To przedmiot, który jako dodatkowy na maturze wybrało w tym roku 30 493 zdających. Ile trwa egzamin? Na zmierzenie się z zadaniami z arkusza CKE maturzyści mają 180 minut. Do rozwiązania było w tym czasie około 45 zadań. Matura z chemii w 2025 roku to egzamin wybierany przez uczniów, którzy planują studia na kierunkach medycznych, przyrodniczych i inżynieryjnych. Najczęściej są to osoby chcące dostać się na kierunki takie jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna czy dietetyka.

Matura 2025: chemia - kiedy odpowiedzi do zadań z arkusza CKE?

Około godziny 12 nastąpi koniec egzaminu z chemii. Po tym czasie maturzyści z pewnością zainteresują się sugerowanymi odpowiedziami do zadań. CKE w piątek (16 maja) po południu opublikuje oficjalny arkusz egzaminacyjny. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie udostępnia oficjalnych odpowiedzi. W godzinach popołudniowych sugerowane, prawdopodobne odpowiedzi do zadań opublikuje "Super Express".

Odpowiedzi naniesione na arkusz CKE znajdziecie w tym artykule - na górze i na dole tego tekstu.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej