Matura z polskiego 2025

Matura w roku 2025 odbywać się będzie w dniach 5-24 maja. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zaplanowano według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) na poniedziałek, 5 maja 2025.

Język polski to dla wielu jeden z bardziej wymagających przedmiotów na maturze - wszystko za sprawą lektur, których znajomością trzeba się popisać, by zebrać odpowiednią liczbę punktów. Dla niektórych uczniów to naprawdę duże wyzwanie, dlatego coraz częściej pada pytanie o to, jakie lektury będą na maturze.

ZOBACZ TEŻ: Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Jaka lektura będzie na maturze 2025?

Aby przygotować się do matury 2025 z pewnością warto zaznajomić się z tematami maturalnymi z poprzednich lat. Należy zaznaczyć jednak, że lista lektur zmieniła się, a lektur z gwiazdką jest sporo.

Oto lista lektur obowiązkowych:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana

Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja

Homer, Iliada (fragmenty)

Sofokles, Antygona

Lament świętokrzyski (fragmenty)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Ignacy Krasicki, wybrana satyra

Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność

Adam Mickiewicz, Dziady cz. III

Bolesław Prus, Lalka

Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Stanisław Wyspiański, Wesele

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Sławomir Mrożek, Tango

Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Ignacy Krasicki, bajki

Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, Pan Tadeusz

Juliusz Słowacki, Balladyna

W poprzednich latach maturzyści mierzyli się m.in z takimi zadaniami na egzaminie z języka polskiego:

Jak wprowadzenie elementów fantastycznych wpływa na przesłanie tego utworu? Na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego;

Czym dla człowieka może być wolność? Na podstawie fragmentu "Dziadów cz. III" Adama Mickiewicza;

Tęsknota – siła budująca czy niszcząca ludzkie życie? Na podstawie fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa;

Praca – pasja czy obowiązek? Na podstawie fragmentu "Ziemi, planety ludzi" Antoine’a de Saint-Exupery’ego;

Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Na podstawie fragmentu "Dziadów cz. IV" Adama Mickiewicza.

Na podstawie podanego fragmentu Zdążyć przed Panem Bogiem oraz całego reportażu Hanny Krall wyjaśnij, jaką rolę w powojennym życiu Marka Edelmana odgrywała pamięć o wydarzeniach na Umschlagplatzu. W odpowiedzi uwzględnij sens tytułu reportażu.

Czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości zawarta w podanym fragmencie utworu Na probostwie w Wyszkowie znajduje potwierdzenie w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego? W uzasadnieniu odpowiedzi przywołaj sytuację z Przedwiośnia

Autor:

Matura 2025: polski. Oto pytania z części ustnej

CKE opublikowała również zadania jawne obowiązujące w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2025 roku:

Biblia (fragmenty)

Motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wizja końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, Mitologia (cz. I Grecja)

Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Miłość silniejsza niż śmierć. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, Iliada (fragmenty)

Heroizm jako postawa człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles, Antygona

Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek wobec przeznaczenia. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, Makbet

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Czy człowiek decyduje o własnym losie? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jaki wpływ na człowieka ma sprawowanie przez niego władzy? Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Molier, Skąpiec

Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyczyny nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrana satyra

Wady ludzkie w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanej Ci satyry Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Romantyczność oraz wybrane ballady

Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jakie znaczenie dla człowieka ma przyroda? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Dziady część III

Losy młodzieży polskiej pod zaborami. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Różne postawy człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W jakim celu twórca nawiązuje do motywów biblijnych? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszystkie jawne pytania dostępne są na stronie CKE.