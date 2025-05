Matura matematyka rozszerzona 2025: rozwiązania, zadania, odpowiedzi, arkusze CKE do ściągnięcia tutaj

Matura matematyka rozszerzona 2025: rozwiązania, zadania, odpowiedzi, arkusze CKE do ściągnięcia; nowa formuła 2023, stara formuła 2015

Matura 2025. W poniedziałek (12.05) około 77 tys. osób pisze egzamin maturalny z matematyki rozszerzonej. Matematyka to drugi najczęściej wybierany przez tegorocznych maturzystów egzamin z przedmiotu dodatkowego. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa do godziny 12. Niedługo po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikuje oficjalne arkusze z matematyki na poziomie rozszerzonym nowa formuła 2023 i stara formuła 2015. CKE opublikuje arkusze o godzinie 14. O tej samej godzinie na naszej stronie znajdziecie arkusze CKE wraz z sugerowanymi rozwiązaniami do zadań, odpowiedziami.

Rozwiązania, odpowiedzi, pytania, zadania matura matematyka poziom rozszerzony opublikujemy w tym miejscu o godzinie 14.