i Autor: Katarzyna Zaremba/Super Express

matura próbna 2024

Matura próbna 2024: matematyka. Arkusze CKE i odpowiedzi matury próbnej 2024 z matematyki [7.12.2023]

ago 8:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Matura próbna 2024: matematyka. Trwa egzamin próbny, przygotowany przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Chociaż jest to tylko test przed prawdziwym egzaminem, to i tak tegoroczni maturzyści podeszli do niego bardzo poważnie. Matura próbna 2024 z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się w czwartek (7.12.2023) o godz. 9. Równocześnie CKE opublikuje arkusze z zadaniami na stronie internetowej. Co pojawi się w arkuszu CKE matury próbnej 2024 z matematyki? Tu znajdziecie pytania, arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi.