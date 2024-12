Matura próbna 2025 biologia rozszerzona. Mamy PDF arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi, rozwiązania [10.12.24]

Matura próbna 2025: biologia. Arkusze CKE i odpowiedzi do ściągnięcia [10.12.2024]

Próbna matura 2025: biologia poziom rozszerzony. Dziś (wtorek, 10 grudnia 2024) przyszłoroczni maturzyści pisali egzamin z biologii. Maraton egzaminacyjny będzie trwał do 17 grudnia. Za nami język polski, matematyka i język angielski. Matura próbna nie jest obowiązkowa, ale warto do niej przystąpić, aby móc ocenić swoje umiejętności i stan wiedzy. - Wyszłam 1 z biologii xd, ale te zadania były takie ze nawet z tekstu się dało ogarnąć o co chodzi - napisała internautka.

Matura próbna 2025 to taka próba generalna przed prawdziwą maturą, która odbędzie się w maju 2025. We wtorek chętni uczniowie piszą biologię rozszerzoną. Arkusze CKE są już do ściągnięcia PDF.

Poniżej sugerowane odpowiedzi. Więcej w galerii. Uwaga! Odpowiedzi mogą być błędne.

Sugerowane odpowiedzi do pytania 1.1:

niesteroidowych, podwzgórze, wody

Sugerowane odpowiedzi do pytania 2.2:

D, A

Sugerowane odpowiedzi do pytania 4.2:

P, F, P

Matura próbna 2025 biologia rozszerzona. Mamy arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi, rozwiązania znajdziecie w galerii poniżej [10.12.24]

