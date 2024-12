Próbna matura 2025: przecieki z polskiego. Co pojawi się na maturze próbnej z polskiego? [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI 9.12.2024]

Kraków chce karać mieszkańców mandatami za to wykroczenie. Jest wniosek do straży miejskiej

Matura próbna polski podstawowy. Arkusze CKE + odpowiedzi PDF już do ściągnięcia [9.12.24]

Matura próbna 2025 z polskiego. Miłość do ojczyzny tematem rozprawki. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO 9 grudnia 2024

Polski matura próbna 2025: Odpowiedzi PDF do arkuszy CKE z języka polskiego poziom podstawowy do ściągnięcia:

Maraton maturalny trwa. Za nami próbna matura z matematyki i języka obcego. W poniedziałek (9.12) przyszłoroczni maturzyści pisali egzamin z polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie mieli 240 minut na napisanie wypracowania na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. W tym roku było to: "Różne postawy wyrażające miłość do ojczyzny" oraz "Co sprawia, że człowiek nie może w pełni decydować o własnym losie?".

Czytaj też: Matura próbna 2025 z polskiego. Miłość do ojczyzny tematem rozprawki. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi! RELACJA NA ŻYWO 9 grudnia 2024

Wynik z matury próbnej 2025 ma charakter wyłącznie orientacyjny. Pozwala uczniowi zorientować się na jakim poziomie znajduje się jego wiedza. Matura próbna to próba generalna przed majową maturą 2025.