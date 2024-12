Matura próbna z polskiego 2025: Odpowiedzi PDF + arkusze CKE. RELACJA NA ŻYWO

Kraków chce karać mieszkańców mandatami za to wykroczenie. Jest wniosek do straży miejskiej

Matura próbna 2025: język polski podstawowy. Trwa egzaminacyjny maraton. Za nami matura próbna z języka obcego i matematyki. Dziś (poniedziałek, 9.12.24) matura próbna z polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczał się o godzinie 9. Na uporanie się z przygotowanymi pytaniami zdający mają 240 minut. Matura próbna nie jest obowiązkowa, ale warto do niej przystąpić, bo jest to świetna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy oraz uzupełnienia braków tuż przed nadchodzącym egzaminem dojrzałości. Po godzinie 9 zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze i wrażenia. - Bardzo mi się nie chciało robić tych zadań, a tego trzynastego to w ogóle nie czaiłem. Przynajmniej tematy do wypracowania spoko - napisał jeden z internautów.

Matura próbna 2025 z języka polskiego. PDF odpowiedzi + arkusze CKE [9.12.24]

Arkusze CKE są już dostępne. W tym roku na próbnej maturze z polskiego do wyboru były dwa tematy wypracowania: "Różne postawy wyrażające miłość do ojczyzny" oraz "Co sprawia, że człowiek nie może w pełni decydować o własnym losie?".

Matury próbnej z języka polskiego, tak jak z innych przedmiotów, nie można nie zdać. W tym artykule zamieścimy sugerowane odpowiedzi do arkuszy CKE z polskiego podstawowego zaraz, gdy będą one dostępne.

Próbna matura z języka polskiego poziom podstawowy: odpowiedzi, rozprawka, arkusze CKE

