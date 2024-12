Matura próbna

Matura próbna polski podstawowy. Arkusze CKE + odpowiedzi PDF już do ściągnięcia [9.12.24]

Matura próbna z polskiego. Arkusze CKE + odpowiedzi są już dostępne do ściągnięcia. Zobaczcie, jakie pytania znalazły się na arkuszach z tegorocznej matury próbnej z języka polskiego. Arkusze CKE są już dostępne. W tym roku na próbnej maturze z polskiego do wyboru były dwa tematy wypracowania: "Różne postawy wyrażające miłość do ojczyzny" oraz "Co sprawia, że człowiek nie może w pełni decydować o własnym losie?".