Matura próbna 2025 z Operonem: Tu znajdziesz pytania, odpowiedzi, arkusze zadań 11.03.2025 [RELACJA NA ŻYWO]

Matura próbna 2025 z Operonem to ostatnia okazja do sprawdzenia swoich sił przed egzaminem dojrzałości. We wtorek (11.03) maturzyści zmierzą się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jaka lektura pojawiła się w arkuszu zadań? Jakie były poprawne odpowiedzi? W tym tekście opublikujemy arkusze matury próbnej z Operonem oraz sugerowane odpowiedzi. Zachęcamy do śledzenia nasze relacji na żywo.