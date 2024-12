i Autor: pixabay.com

matura próbna 2025

Matura próbna 2025 z polskiego. Te lektury musi znać każdy maturzysta! Mamy listę obowiązkowych lektur

Jaka lektura będzie na maturze próbne 2025? To pytanie zadaje sobie wielu uczniów, którzy w tym roku będą przystępować do próbnego egzaminu maturalnego. Język polski jest jednym z przedmiotów obowiązkowych, zarówno jako egzamin pisemny, jak i ustny. Każdy uczeń musi znać lektury, by liczyć na dobrą ocenę. Jakie lektury będą na maturze próbnej z polskiego? Co warto sobie przypomnieć?