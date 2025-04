Matura unieważniona?! Wszystko przez jeden przedmiot na egzaminie CKE. To już się dzieje

Byłam przekonana, że uczniowie znaleźli to w internecie. Wpisywałam treść rozprawek w wyszukiwarkę, ale nic się nie pojawiało. Wtedy syn powiedział: „A może rozprawkę napisała im sztuczna inteligencja?”. Sprawdziliśmy to. Syn włączył GPT i kazał mu napisać rozprawkę na dany temat, opierając się na tej lekturze. Inteligencja od razu zaczęła opisywać ten sam, zmyślony motyw, który pojawił się we rozprawkach kilku uczniów - tak polonistka opisała sprawdzanie prac swoich uczniów.