Matura ustna z polskiego 2026. Lista pytań jawnych już dostępna! Sprawdź, co musisz wiedzieć

Matura ustna z języka polskiego 2026. Jakie pytania przygotowała CKE?

Zestaw jawnych zagadnień na ustny egzamin maturalny z polskiego to dla abiturientów kluczowy drogowskaz na drodze przygotowań. Udostępniona przez CKE oficjalna pula pozwala uczniom precyzyjnie ustalić, z jakimi tematami przyjdzie im się zmierzyć przed komisją egzaminacyjną. To znaczne ułatwienie, ponieważ eliminuje konieczność uczenia się wszystkiego i pozwala skupić uwagę na ściśle określonych motywach, dylematach literackich oraz konkretnych lekturach obowiązkowych.

W edycji 2026 lista została zauważalnie skrócona i liczy obecnie 76 pytań. Z jednej strony ułatwia to organizację nauki, z drugiej wymaga bardzo rzetelnego przygotowania każdego z tematów. W zestawieniu znalazły się zadania bazujące m.in. na Biblii, „Mitologii”, „Antygonie”, „Makbecie”, „Lalce”, „Weselu”, „Dżumie” oraz „Roku 1984”.

Biblia (fragmenty)

1. Cierpienie, na które nie zasłużyliśmy. Rozwiń ten temat na podstawie znanych fragmentów Księgi Hioba. Pamiętaj, by w wypowiedzi przywołać odpowiedni kontekst.

2. Zmienność świata z perspektywy człowieka. Omów problem, opierając się na fragmentach Księgi Koheleta. Koniecznie wskaż w odpowiedzi właściwy kontekst.

3. Koniec świata – wyobrażenia. Przedstaw to zagadnienie wykorzystując znane fragmenty Apokalipsy św. Jana. Wzbogać odpowiedź o wybrany kontekst.

Jan Parandowski, Mitologia (cz. I Grecja)

4. Oddanie siebie dla wyższych celów. Omów ten motyw, bazując na pierwszej części Mitologii (Grecja) autorstwa Jana Parandowskiego. Odpowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

5. Kwestia przewinienia i kary. Przeanalizuj problem na podstawie greckiej części Mitologii Jana Parandowskiego. Nie zapomnij o dodaniu wybranego kontekstu.

6. Uczucie pokonujące śmierć. Omów to zjawisko, wykorzystując pierwszą część Mitologii Jana Parandowskiego. Uwzględnij w swojej analizie właściwy kontekst.

Homer, Iliada (fragmenty)

7. Postawa heroiczna w obliczu przeznaczenia. Rozwiń to zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

Sofokles, Antygona

8. Konflikt między prawem boskim a ludzkim. Omów tę problematykę na przykładzie Antygony Sofoklesa. Wypowiedź uzupełnij o trafny kontekst.

9. Ludzki los a przeznaczenie. Przeanalizuj zagadnienie, opierając się na Antygonie Sofoklesa. W odpowiedzi zawrzyj odpowiedni kontekst.

Lament świętokrzyski (fragmenty)

10. Obraz cierpiącej matki. Przedstaw ten motyw na podstawie wybranych fragmentów Lamentu świętokrzyskiego. Zadbaj o przywołanie odpowiedniego kontekstu.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

11. Taniec ze śmiercią – motyw. Omów zagadnienie, bazując na fragmentach Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Wzbogać wypowiedź o wybrany kontekst.

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

12. Wzór rycerza w epoce średniowiecza. Przeanalizuj to zjawisko na podstawie fragmentów Pieśni o Rolandzie. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

William Szekspir, Makbet

13. Odpowiedzialność moralna człowieka za własne działania. Rozwiń temat, opierając się na Makbecie Williama Szekspira. W odpowiedzi wskaż odpowiedni kontekst.

14. Własny los w rękach człowieka? Omów ten dylemat na przykładzie Makbeta Williama Szekspira. Uzupełnij wypowiedź o wybrany kontekst.

15. Władza a ludzka natura – wpływ i konsekwencje. Przeanalizuj problem, wykorzystując Makbeta Williama Szekspira. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

Molier, Skąpiec

16. Pieniądze a poczucie szczęścia. Przedstaw to zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W odpowiedzi uwzględnij właściwy kontekst.

17. Źródła konfliktów międzypokoleniowych. Omów ten temat, bazując na Skąpcu Moliera. Zadbaj o przywołanie wybranego kontekstu.

Ignacy Krasicki, wybrana satyra

18. Ludzkie przywary ukazane w satyrze. Przeanalizuj zjawisko na podstawie znanej Ci satyry autorstwa Ignacego Krasickiego. Wypowiedź uzupełnij o wybrany kontekst.Adam Mickiewicz, Romantyczność oraz wybrane ballady

19. Rozum a duchowość – konfrontacja światów. Omów ten problem, opierając się na Romantyczności Adama Mickiewicza. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

20. Sprawiedliwość ludowa w literaturze. Rozwiń temat na podstawie znanych ballad Adama Mickiewicza. W odpowiedzi zawrzyj odpowiedni kontekst.

Adam Mickiewicz, Dziady część III

21. Młodzi Polacy w obliczu zaborów. Przedstaw to zagadnienie, wykorzystując III część Dziadów Adama Mickiewicza. Uzupełnij wypowiedź o właściwy kontekst.

22. Poświęcenie narodu – koncepcja mesjanistyczna. Omów tę ideę na podstawie III części Dziadów Adama Mickiewicza. Pamiętaj o przywołaniu wybranego kontekstu.

23. Społeczeństwo polskie a władza zaborcza. Przeanalizuj różne postawy, opierając się na III części Dziadów Adama Mickiewicza. W odpowiedzi wskaż odpowiedni kontekst.

24. Relacja człowieka z Bogiem w różnych odsłonach. Omów ten dylemat na przykładzie III części Dziadów Adama Mickiewicza. Wzbogać wypowiedź o wybrany kontekst.

25. Sny i wizje jako źródło wiedzy o naturze ludzkiej. Rozwiń temat, bazując na III części Dziadów Adama Mickiewicza. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

26. Cel nawiązań biblijnych w dziele literackim. Przeanalizuj to zagadnienie na podstawie III części Dziadów Adama Mickiewicza. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

27. Dusza w centrum konfliktu dobra ze złem. Omów ten motyw, wykorzystując III część Dziadów Adama Mickiewicza. Zadbaj o przywołanie wybranego kontekstu.

28. Wolność w życiu człowieka – różne rozumienia. Przedstaw ten problem na przykładzie III części Dziadów Adama Mickiewicza. W odpowiedzi uwzględnij właściwy kontekst.

29. Poczucie samotności bohatera. Omów to zjawisko, opierając się na III części Dziadów Adama Mickiewicza. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

Bolesław Prus, Lalka

30. Niszcząca i budująca moc miłości. Przeanalizuj to zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

31. Zaangażowanie w pracę. Rozwiń ten temat, wykorzystując Lalkę Bolesława Prusa. W odpowiedzi wskaż wybrany kontekst.

32. Status społeczny i majątkowy a relacje między ludźmi. Omów ten dylemat na przykładzie Lalki Bolesława Prusa. Wzbogać wypowiedź o właściwy kontekst.

33. Zderzenie ideałów z rzeczywistością. Przedstaw ten problem, bazując na Lalce Bolesława Prusa. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

34. Miasto jako przyjazne i wrogie otoczenie. Przeanalizuj to zjawisko na podstawie Lalki Bolesława Prusa. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

35. Rola pamięci w życiu jednostki. Omów to zagadnienie, wykorzystując Lalkę Bolesława Prusa. Zadbaj o przywołanie wybranego kontekstu.

Henryk Sienkiewicz, Potop (fragmenty)

36. Tchórzostwo obok odwagi. Przedstaw te postawy na podstawie znanych fragmentów Potopu autorstwa Henryka Sienkiewicza. W odpowiedzi uwzględnij właściwy kontekst.

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

37. Zmagania jednostki ze swoimi ułomnościami. Omów ten temat, opierając się na Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

38. Problem winy i jej konsekwencji. Przeanalizuj ten motyw na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

39. Granice poświęcenia dla bliźniego. Rozwiń to zagadnienie, wykorzystując Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego. W odpowiedzi wskaż wybrany kontekst.

40. Czynniki kształtujące ludzkie działania. Omów ten dylemat na przykładzie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Wzbogać wypowiedź o właściwy kontekst.

41. Przemiana bohatera – motyw. Przedstaw ten problem, bazując na Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

Stanisław Wyspiański, Wesele

42. Bariery w komunikacji między warstwami społecznymi. Przeanalizuj to zjawisko na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

43. Rola poszczególnych warstw społecznych w dążeniu do niepodległości. Omów to zagadnienie, wykorzystując Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Zadbaj o przywołanie wybranego kontekstu.

44. Wizja ojczyzny a jej surowa ocena. Przedstaw ten dylemat na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W odpowiedzi uwzględnij właściwy kontekst.

45. Zjawy i widma – ich symbolika. Omów ten motyw, opierając się na Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

46. Motyw tańca w literaturze. Przeanalizuj to zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (fragmenty)

47. Znaczenie tradycji i obyczajów dla społeczności. Rozwiń ten temat na podstawie znanych fragmentów Chłopów Władysława Stanisława Reymonta. W odpowiedzi wskaż wybrany kontekst.

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

59. Godność w nieludzkich warunkach. Omów ten problem, opierając się na książce Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

60. Doświadczenie zagłady z różnych perspektyw. Przeanalizuj ten temat na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

61. Walka o przetrwanie w czasie wojny i po niej. Rozwiń to zagadnienie, wykorzystując Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W odpowiedzi wskaż wybrany kontekst.

Albert Camus, Dżuma

62. Motywacja do poświęceń. Omów ten dylemat na przykładzie Dżumy Alberta Camusa. Wzbogać wypowiedź o właściwy kontekst.

63. Cierpienie i śmierć w doświadczeniu ludzkim. Przedstaw ten problem, bazując na Dżumie Alberta Camusa. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

64. Relacje przyjacielskie w ekstremalnych okolicznościach. Przeanalizuj to zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

65. Stosunek człowieka do zjawiska zła. Omów to zjawisko, wykorzystując Dżumę Alberta Camusa. Zadbaj o przywołanie wybranego kontekstu.

George Orwell, Rok 1984

66. Utopia idealnego państwa – czy możliwa? Przedstaw ten dylemat na podstawie utworu Rok 1984 George’a Orwella. W odpowiedzi uwzględnij właściwy kontekst.

67. Zachowanie wolności w obliczu totalitaryzmu. Omów ten motyw, opierając się na książce Rok 1984 George’a Orwella. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

68. Mechanizmy propagandy w systemie totalitarnym. Przeanalizuj to zagadnienie na podstawie utworu Rok 1984 George’a Orwella. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

69. Ograniczanie wolności poprzez język – nowomowa. Rozwiń ten temat na podstawie utworu Rok 1984 George’a Orwella. W odpowiedzi wskaż wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, Tango

70. Sprzeciw wobec ustalonego porządku. Omów ten problem, opierając się na Tangu Sławomira Mrożka. Pamiętaj o uwzględnieniu wybranego kontekstu.

71. Starcie między różnymi generacjami. Przeanalizuj ten temat na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

72. Normy społeczne jako ład i ograniczenie. Rozwiń to zagadnienie, wykorzystując Tango Sławomira Mrożka. W odpowiedzi wskaż wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, Górą „Edek”

73. Celowość intertekstualności w dziele. Omów to zjawisko na przykładzie utworu Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. Wzbogać wypowiedź o właściwy kontekst.

Andrzej Stasiuk, Miejsce

74. Ważne miejsca w biografii człowieka. Przedstaw ten problem, bazując na Miejscu Andrzeja Stasiuka. Pamiętaj o uwzględnieniu w odpowiedzi wybranego kontekstu.

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie

75. Obcokrajowiec wobec realiów stanu wojennego. Przeanalizuj to zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. Wypowiedź uzupełnij o odpowiedni kontekst.

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

76. Znaczenie podróży w życiu jednostki. Omów ten temat, wykorzystując znane fragmenty Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Zadbaj o przywołanie wybranego kontekstu.

