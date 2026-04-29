Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki matur 2026? Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Harmonogram matur 2026

Tegoroczny maraton maturalny zaplanowano w okresie od 4 do 30 maja 2026 roku. Absolwenci szkół średnich najpierw zmierzą się z językiem polskim, a w kolejnych dniach rozwiążą arkusze z matematyki oraz wybranego języka obcego. Wszystkie obowiązkowe testy pisemne wystartują dokładnie o godzinie 9:00. Resztę harmonogramu zarezerwowano na przedmioty rozszerzone, które abiturienci zadeklarowali wcześniej jako dodatkowe.

poniedziałek, 4 maja o godzinie 9:00 – język ojczysty

wtorek, 5 maja o godzinie 9:00 – królowa nauk, czyli matematyka

środa, 6 maja o godzinie 9:00 – nowożytne języki obce

Dyrekcje poszczególnych placówek edukacyjnych samodzielnie decydują o terminach przeprowadzenia egzaminów ustnych. Odpowiednie przepisy wskazują jednak konkretne ramy czasowe na organizację tych sprawdzianów:

język polski zaplanowano na dni: 8-9, 11-14, 18-23 oraz 28-30 maja

wypowiedzi w językach obcych odbędą się między 7 a 30 maja, przy czym wykluczono z tego okresu 10, 17 i 24 maja

Wiosenny miesiąc pełen testów dostarczy maturzystom wielu nerwów, jednak prawdziwe apogeum emocji nastąpi dopiero na początku wakacji. To właśnie w lipcu młodzież dowie się, jakie rezultaty uzyskała podczas najważniejszego sprawdzianu w dotychczasowej edukacji.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już dokładne zestawienie najważniejszych dat dla absolwentów liceów i techników. Zgodnie z oficjalnym kalendarzem wyniki matur 2026 ujrzą światło dzienne w środę, 8 lipca. Tego samego dnia dyrekcje szkół rozpoczną fizyczne wydawanie papierowych świadectw oraz stosownych aneksów do dyplomów.

Gdzie sprawdzić wyniki matur 2026? Logowanie do platformy ZIU

Zainteresowani nie muszą wychodzić z domu, aby poznać swoje osiągnięcia, ponieważ wystarczy zalogować się do rządowego portalu ZIU pod adresem ziu.gov.pl. Dostęp do indywidualnego konta wymaga podania osobistego numeru PESEL oraz specjalnego hasła. Odpowiednie dane logowania placówki edukacyjne przekazują swoim uczniom za pośrednictwem szkolnych sekretariatów.

Alternatywną opcją pozostaje osobista wizyta w dawnej szkole 8 lipca i odebranie papierowego dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu. Zdecydowana większość młodzieży preferuje jednak weryfikację internetową. Elektroniczna platforma udostępnia punktację z poszczególnych przedmiotów zazwyczaj już o godzinie 8:00 rano, co pozwala błyskawicznie zaspokoić ciekawość.

Matura poprawkowa 2026. Szansa na powtórny egzamin w sierpniu

Potknięcie i uzyskanie niewystarczającej liczby punktów absolutnie nie przekreśla życiowych planów. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła dodatkową sesję dla osób pragnących poprawić swój rezultat. Pisemna poprawka odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00, z kolei weryfikację ustną zaplanowano na 25 sierpnia. Ostateczne rezultaty sierpniowych zmagań zostaną opublikowane 11 września 2026 roku.