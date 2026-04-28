Matura 2026. Sprawdź, ile punktów gwarantuje zdanie egzaminu

Agnieszka Przystaś
2026-04-28 14:34

Już 4 maja 2026 roku rozpocznie się maturalny maraton, który tradycyjnie zainauguruje egzamin z języka polskiego. Część uczniów podchodzi do tego ze spokojem, inni z niepokojem przeliczają szanse na sukces. Przedstawiamy dokładne wyliczenia, ile punktów wystarczy, aby cieszyć się zdanym egzaminem dojrzałości.

Matura 2026. Dokładny harmonogram egzaminów

Maraton maturalny wystartuje zaraz po długim weekendzie majowym. W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, absolwenci zmierzą się z arkuszem z języka polskiego. Na wtorek (5 maja) zaplanowano królową nauk, czyli matematykę, natomiast w środę (6 maja) abiturienci przystąpią do testu z języka angielskiego bądź innego wybranego języka nowożytnego. Wszystkie pisemne zmagania będą rozpoczynać się punktualnie o godzinie 9:00. Zostało już niewiele czasu na ostatnie, szybkie powtórki materiału.

CKE przypomina zasady oceniania matury. Jak wygląda ścieżka odwoławcza?

Szczegółowe kryteria oceniania matury określa w swoim oficjalnym informatorze Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Sprawdzaniem arkuszy zajmą się wyłącznie wykwalifikowani egzaminatorzy, którzy figurują w specjalnej ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zasady weryfikacji wiedzy są ujednolicone w całym kraju, a finalny wynik ucznia wyraża się w procentach. Według wytycznych CKE maturzyści nie mogą zaskarżyć zdobytych rezultatów na drodze sądowej. Mają za to do dyspozycji oficjalną, dwuinstancyjną procedurę odwoławczą.

Minimalny próg punktowy. Tyle trzeba mieć z polskiego, matematyki i języka obcego

Zgodnie z przekazanym przez CKE informatorem, warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości jest zdobycie minimum 30 proc. punktów ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Dodatkowo każdy abiturient musi przystąpić do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w przypadku języków obcych nowożytnych dopuszcza się także poziom dwujęzyczny).

Co niezwykle istotne, ewentualna porażka na egzaminie z przedmiotu dodatkowego (wynik poniżej progu 30 proc.) w żadnym wypadku nie skutkuje niezdaniem całej matury. Uzyskany rezultat po prostu zostaje wpisany na świadectwo dojrzałości i nie wpływa na sam fakt zaliczenia egzaminów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości zostanie uznany za niezdany w sytuacji, gdy praca ucznia ulegnie unieważnieniu, na przykład z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub innych naruszeń regulaminu.

Przekładając to na konkretne liczby, za ustny egzamin z języka polskiego można maksymalnie zdobyć 30 punktów. Według wytycznych CKE próg 30 proc. niezbędny do zaliczenia gwarantuje w tym przypadku zdobycie zaledwie 9 punktów.

Pisemny arkusz z języka polskiego pozwala na zgromadzenie 60 punktów, dlatego do osiągnięcia sukcesu konieczne jest uzyskanie co najmniej 18 punktów. Dokładnie takie same przeliczniki obowiązują w przypadku języka angielskiego. Z kolei na egzaminie z matematyki maksymalna pula wynosi 50 punktów, więc zaliczenie tego przedmiotu wymaga zdobycia przynajmniej 15 punktów.

