Maturzyści znaleźli się w trudnej sytuacji. Co z maturą 2025? CKE nie zmieni zdania

Matura 2025 z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w poniedziałek, 5 maja 2025 roku - potwierdziła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Oznacza to, że do egzaminu zostało zaledwie kilkanaście dni – i nie ma już czasu na naukę od zera. Dla maturzystów to moment, w którym liczy się intensywne powtarzanie materiału oraz uzupełnianie ewentualnych braków. Uczniowie, którzy rozpoczęli przygotowania na początku roku, mogą teraz skupić się na utrwalaniu wiedzy. Ci, którzy odkładali naukę na później, muszą działać błyskawicznie – czasu pozostało bardzo mało.

Matura 2025 startuje tuż po majówce. Po języku polskim uczniowie zmierzą się m.in. z matematyką i językiem obcym. To ostatnia prosta – ale dla wielu również najbardziej wymagająca.

Co z majówką? Matura 2025 już 5 maja

Wiele wskazuje na to, że majówka 2025 będzie dla maturzystów czasem nerwówki, a nie odpoczynku. Długi weekend przypada tuż przed egzaminami – od 1 do 4 maja (czwartek - niedziela) – i choć dla większości Polaków to okazja do wyjazdu, uczniowie ostatnich klas szkół średnich będą musieli zrezygnować z odpoczynku na rzecz nauki. Inaczej ryzykują niezdanie któregoś z obowiązkowych egzaminów.

Czytaj też: Matura 2025. Co z telefonami i smartwatchami na sali egzaminacyjnej? Można czy nie? Ostateczne wyjaśnienie CKE

Rodzice i nauczyciele apelują, by nie lekceważyć sytuacji. Nauczyciele z różnych szkół podkreślają, że część uczniów nadal nie próbowała rozwiązać żadnego arkusza maturalnego w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych – co może być dużym ryzykiem w kontekście stresu i ograniczonego czasu na rozwiązanie zadań.

Matura 2025 – najważniejsze terminy

Oto najważniejsze daty, które każdy maturzysta powinien znać:

5 maja (poniedziałek): język polski, poziom podstawowy

6 maja (wtorek): matematyka, poziom podstawowy

7 maja (środa): język angielski, poziom podstawowy

Kolejne dni: egzaminy rozszerzone, ustne i dodatkowe.

Na egzaminach pisemnych nie ma taryfy ulgowej – każdy zdający musi zdobyć minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych, aby zdać maturę.

Egzamin maturalny decyduje o przyszłości – wynik wpływa na rekrutację na studia, możliwość wyjazdów zagranicznych, a często także na samoocenę. Zaniedbanie ostatnich dni to poważne ryzyko, które może kosztować cały rok nauki i konieczność poprawki w sierpniu.

Według danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, maturę w 2024 roku zdało 84,1% wszystkich przystępujących. Najwięcej problemów sprawiła tradycyjnie matematyka. Te dane pokazują, że brak odpowiedniego przygotowania może mieć realne konsekwencje – i że ostatnie dni przed egzaminem mogą zadecydować o być albo nie być maturzysty.

Matura 2025. Szczegółowy harmonogram egzaminów

5 maja 2025 r. (poniedziałek)

9:00 – język polski (poziom podstawowy)

6 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

14:00 – język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

7 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język angielski (poziom podstawowy), język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy)

14:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

8 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny)

14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)