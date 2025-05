Maturzystka z TikToka w rozpaczy. Zaspała na maturę. Burza w sieci: Jak wy sobie poradzicie w życiu?

Matura 2025 angielski rozszerzony – ODPOWIEDZI, arkusze CKE, zadania w PDF do pobrania [8.05.2025]

Maj to tradycyjnie czas matur, a co za tym idzie – ogromnego stresu dla tysięcy uczniów w całej Polsce. To jeden z najważniejszych egzaminów w życiu: "egzamin dojrzałości", dający przepustkę na wymarzone studia.

Młodzi miesiącami przygotowują się do tego, by wypaść jak najlepiej. Niestety, zdarzają się wpadki. Pewna maturzystka z TikToka podzieliła się swoją historią. Zapłakana opublikowała nagranie, w którym wyznała, ze zaspała na maturę. "Tyle przygotowań na nic" - napisała. Jej szczerość wywołała prawdziwą burzę komentarzy.

"Jak można zaspać na coś tak ważnego..."

"Dobrze, że zdążyłaś nagrać tiktoka"

"Powodzenia w pracy i w dorosłości"

"Gdyby matura była o 4 nad ranem byłbym w stanie uwierzyć, że można zaspać, ale na 9?! Serio?"

"W końcu to egzamin dojrzałości"

"Jak wy sobie poradzicie w życiu"

- internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Na szczęście, nie wszyscy byli tak surowi. Wiele osób próbowało pocieszyć zrozpaczoną Julkę:

"Ludzie są okropni. Nie wiecie dlaczego zaspała, sytuacje są różne. Głowa do góry młoda za drugim razem podejdziesz elegancko"

"Może uczyła się do późna i zasnęła z wycieńczenia, są różne sytuacje, trochę empatii"

"Wszyscy, którzy się z niej śmieją - nauczycie się może empatii i wyrozumiałości. Jako ktoś, kto w maturalnej ledwo wstawał z łóżka przez depresję i niedoczynność tarczycy - to był mój największy koszmar".

Co zrobić, jeśli nie dotrzesz na maturę? Nie wszystko stracone

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu każdego młodego człowieka. Stres, nerwy i presja mogą jednak sprawić, że nawet najbardziej zorganizowani uczniowie mogą napotkać nieoczekiwane trudności.

Co zrobić, gdy choroba pokrzyżuje plany? W trakcie sesji maturalnej to koszmar każdego ucznia. Oto, co powinieneś zrobić:

Poinformuj szkołę, że nie dotrzesz na egzamin i złóż wniosek do dyrektora: to najważniejszy krok. Dołącz do niego zwolnienie lekarskie i wszelką dokumentację medyczną potwierdzającą Twoją niedyspozycję.

Termin: Pamiętaj, aby złożyć wniosek najpóźniej do końca dnia, w którym odbywa się egzamin.

Spóźnienie na maturę to stresująca sytuacja, ale nie oznacza przekreślenia Twoich szans.

Niestety, nie zostaniesz wpuszczony na salę: oznacza to, że nie możesz przystąpić do egzaminu w podstawowym terminie.

Nie załamuj się! Przyjdź na kolejne egzaminy i staraj się o jak najlepszy wynik.

Napisz wniosek do dyrekcji: w dniu spóźnienia złóż wniosek o pozwolenie na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie.

Egzamin dodatkowy w czerwcu: dyrekcja może wyrazić zgodę na podejście do egzaminu dodatkowego.

Matura to ważny, ale nie jedyny egzamin w życiu. Spóźnienie lub choroba nie muszą oznaczać katastrofy. Ważne jest, aby zachować spokój, działać zgodnie z procedurami i walczyć do końca.