Od 1 grudnia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r. na Małym Rynku w Krakowie będzie się odbywał Kiermasz Bożonarodzeniowy, organizowany przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej.

Wydarzenie połączy ofertę rzemieślniczą z rozbudowaną strefą gastronomiczną, która ma oferować lokalne produkty w przystępnych, jasno komunikowanych cenach.

Posiadacze Karty Krakowskiej będą mogli skorzystać z 25-procentowej zniżki na całą ofertę gastronomiczną przez cały czas trwania kiermaszu.

Nowy Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku. Co czeka na gości?

Świąteczne wydarzenie w sercu Krakowa organizowane jest przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej. Jak podkreślają pomysłodawcy, Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku ma być odpowiedzią na rosnący ruch turystyczny i potrzebę stworzenia alternatywy dla zatłoczonego Rynku Głównego. Wydarzenie ma mieć unikalny charakter, w którym to rękodzieło i sztuka ludowa grają pierwsze skrzypce. Aż 70 procent ekspozycji zajmą stoiska z rzemiosłem, a pozostałe 30 procent przeznaczono na strefę gastronomiczno-spożywczą. Organizatorzy chcą, aby Mały Rynek stał się miejscem autentycznie krakowskim, przyjaznym zarówno dla turystów, jak i - co najważniejsze - dla samych mieszkańców.

– Chcemy, aby dobre jedzenie uzupełniało doświadczenie wydarzenia, ale to twórcy i ich wartościowe produkty pozostają w centrum uwagi – podsumowuje Michał Czerski, prezes IMAGO Centrum Sztuki Ludowej, w materiałach prasowych.

Koniec z drożyzną na jarmarkach? Organizatorzy obiecują przystępne ceny i wielką zniżkę

Kwestia cen na jarmarkach bożonarodzeniowych od lat budzi ogromne emocje. Organizatorzy kiermaszu na Małym Rynku postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wprowadzają rozwiązanie, które z pewnością ucieszy krakowian. Posiadacze Karty Krakowskiej będą mogli skorzystać z 25-procentowej zniżki na całą ofertę gastronomiczną. Rabat ma obowiązywać przez cały czas trwania wydarzenia. Ma to być realna ulga dla portfeli i zachęta do częstszego odwiedzania świątecznego miasteczka.

– Zależy nam, aby Mały Rynek był miejscem naprawdę krakowskim – takim, do którego chce się wracać. Dlatego przygotowaliśmy specjalny ukłon w stronę mieszkańców. Wspieranie lokalnej społeczności jest dla nas równie ważne, jak tworzenie atrakcyjnej oferty dla turystów – dodaje Michał Czerski.

Inspiracją dla organizatorów są słynne kiermasze z Wiednia i Salzburga, gdzie oferta kulinarna bazuje na lokalnych specjałach i przejrzystych cennikach. Na Małym Rynku będzie można spróbować m.in. polskich serów, regionalnych wędlin, tradycyjnych pierogów oraz rozgrzewających napojów. Jak zapewniają organizatorzy, wszystko to w przystępnych i jasno komunikowanych cenach.

– Kiedy mówimy o kiermaszu, mówimy o miejscu, w którym goście powinni czuć lokalność – także w jedzeniu. Dlatego gastronomia nie jest tu dodatkiem, lecz naturalną częścią doświadczenia. Chcemy, by Mały Rynek był miejscem, gdzie można spróbować naprawdę dobrego jedzenia, bez obaw o niejasne ceny czy sezonowe mody – wyjaśnia prezes IMAGO.

Kiermasz Bożonarodzeniowy na Małym Rynku w Krakowie będzie czynny od 1 grudnia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r.

