Metro w Krakowie. Kiedy powstanie? Takie deklaracje składają kandydaci

Aleksander Miszalski o planach budowy metra w Krakowie

W środę, 17 kwietnia Aleksander Miszalski zapowiedział, że - jeśli zostanie prezydentem miasta - budowa metra w Krakowie rozpocznie się w 2028 roku. Na konferencji prasowej zrelacjonowanej przez PAP, kandydat na prezydenta Krakowa i Stanisław Mazur zaproponowali budowę trzech linii metra, które byłoby - jak podkreślali - "kręgosłupem komunikacji".

Według koncepcji Mazura pierwsza linia miałaby 25 przystanków, łączyłaby Kliny, centrum miasta i Nową Hutę. Dwie inne linie byłyby odnogami do Bronowic i Bieżanowa-Prokocimia. Wstępne szacunki Mazura zakładają, że budowa pierwszej linii może kosztować 36 mld zł.

Zdaniem Aleksandra Miszalskiego "metro będzie aortą Krakowa, a jej żyłami - rozrastający się system tramwajowy i kolejne przystanki kolei aglomeracyjnej, która musi zostać połączona jednym, wspólnym biletem z wszystkimi formami transportu". Poniżej dalsza część artykułu.

Łukasz Gibała o planach budowy metra

PAP przypomina, że dzień wcześniej o metrze - jako najpilniejszej potrzebnie transportowej - mówił Gibała i ekspert dr Mosakowski, współtwórca Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Według Mosakowskiego budowa metra rozpoczęłaby się do 2029 r., a prace potrwałyby ok. osiem lat. Według niego pierwsza nitka to trasa Bronowice – Nowa Huta, która miałaby zapewnić bezkolizyjny transport szynowy pomiędzy wschodnim i zachodnim Krakowem.

Zgodnie z programem Gibały pierwsza linia metra będzie prowadzić z Nowej Huty przez Bieńczyce, centrum, Miasteczko Studenckie do Bronowic. Metro, według zapowiedzi kandydata na prezydenta, będzie obsługiwane przez dłuższe, pojemne składy, a dzięki lokalizacji pod ziemią – odporne na warunki atmosferyczne, a więc bardziej niezawodne. - Zrezygnujemy z poprowadzenia niektórych odcinków na estakadzie, bo to generowałoby hałas i wibracje oraz trwale zniszczyło krajobraz. Poprawimy też lokalizację przystanków, w tym konieczne zapewnienie przystanku przy Teatrze Bagatela – zapowiedział kandydat. Gibała zaznaczył, że będzie zabiegał o środki rządowe i unijne na sfinansowanie metra.

