Mężczyzna z pistoletem przeraził mieszkańców Oświęcimia. Strzelał w miejscu publicznym

Mężczyzna posiadający przy sobie pistolet i strzelający z niego w miejscu publicznym przeraził mieszkańców Oświęcimia. Na szczęście broń okazała się wiatrówką na metalowe kulki, jednak to nie uchroniło 52-latka przed zatrzymaniem w związku ze stwarzaniem przez niego zagrożenia dla innych ludzi. Oświęcimianin wpadł w ręce policji po zgłoszeniu od mieszkańca miasta, który idąc przez plac Pokoju zobaczył skandalicznie zachowującego się fana militariów.

Przy 52-latku mundurowi znaleźli pistolet przypominający broń palną, zasilany dwutlenkiem węgla, magazynek z kilkunastoma metalowymi kulkami o kalibrze 4,5 mm oraz pojemnik wypełniony metalowymi kulkami.

52-latek był pijany. W organizmie miał 1,4 promila alkoholu

Przedmioty zostały zabezpieczone, natomiast ich posiadacz trafił do pomieszczeń zatrzymanych oświęcimskiej komendy policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1,4 promila alkoholu. W tej sprawie wszczęte zostało postępowanie w związku z podejrzeniem, iż sprawca swoim zachowaniem naraził osoby postronne na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, bądź życia oraz zniszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

