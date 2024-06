i Autor: Shutterstock

Miała być "naturalna podhalańska". Turystkę zatkało. "Słoiki z żurawiną z Biedronki"

Jedna z turystek, która przyjechała do Zakopanego postanowiła smak gór zabrać ze sobą do domu. W tym celu zakupiła słoik z "naturalną podhalańską żurawiną" pod Gubałówką. Jak się jednak okazało, żurawinie daleko było do regionalnego produktu.