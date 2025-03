Autor:

Nowe założenia projektowe dla tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej w Krakowie

Władze Krakowa podjęły decyzję, że trasy Pychowicka i Zwierzyniecka będą budowane według nowych założeń projektowych, ponieważ dotychczasowy projekt powstał niespełna 13 lat temu i nie uwzględnia wielu zmian, do których doszło od tamtego czasu na tych ulicach.

– Po pięciu latach od powstania założeń musimy zmienić koncepcję, bo dotychczasowa była wielokrotnie kontestowana. Intencją prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest kontynuowanie tego projektu, jednak nie może on mieć słabych punktów, które teraz widać już w założeniach – informuje Stanisław Kracik, zastępca prezydenta Krakowa.

Jak zaznacza magistrat, najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie trasy pod ziemią, do tuneli, zarówno od Wisły do ulicy Grota-Roweckiego. Dzięki temu będzie możliwa ochrona lasu łęgowego oraz obszaru pod wzgórzem św. Bronisławy. Nowy projekt przewiduje poprowadzenie około 80 proc. trasy pod ziemią, co będzie zgodne z postulatami i uwagami mieszkańców, zgłoszonymi w czasie konsultacji społecznych. Ponadto dojdzie do schowania istniejącego rurociągu w budowanym pod rzeką tunelu oraz utworzenie kładki dla rowerzystów poprzez wykorzystanie gotowych najazdów i przyczółków.

Nowe założenia projektowe zakładają także rezygnację z budowy Kanału Krakowskiego oraz Trasy Balickiej. Jest to spowodowane planami budowy metra oraz przewidzianego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trzeciego pasa obwodnicy w stronę lotniska w Balicach. Kanał Krakowski, jak przekazał wiceprezydent Stanisław Kracik, ma zostać całkowicie wykreślony z dokumentów resortowych. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację złożoną przez krakowskiego posła Dominika Jaśkowca.

– W związku z wprowadzanymi do projektu zmianami dokumentacja złożona w celu uzyskania decyzji środowiskowej również musi zostać uzupełniona i zmieniona. Wydania decyzji środowiskowej dla projektu można się spodziewać pod koniec tego roku – czytamy w komunikacie magistratu.

