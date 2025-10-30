Mieszkańcy ewakuowani po uszkodzeniu gazociągu. Droga wojewódzka całkowicie zablokowana

Adrian Teliszewski
PAP
2025-10-30 10:09

W czwartek (30 października), w wyniku prowadzonych prac ziemnych w Tylmanowej, doszło do poważnego uszkodzenia gazociągu. Z uszkodzonej instalacji ulatnia się gaz, a w rejonie zagrożenia zarządzono natychmiastową ewakuację pięciu mieszkańców. Dla kierowców podróżujących w tym rejonie oznacza to paraliż komunikacyjny. Droga wojewódzka nr 969 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

gazociąg

i

Autor: Pixabay.com zdjecie ilustracyjne
  • W Tylmanowej doszło do uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych.
  • Zarządzono ewakuację pięciu mieszkańców z rejonu zagrożenia.
  • Zablokowana została droga wojewódzka nr 969 łącząca Nowy Targ z Krościenkiem nad Dunajcem.
  • Utrudnienia w ruchu dotyczą obu kierunków.

Paraliż komunikacyjny w Małopolsce. Droga DW 969 całkowicie zablokowana

Do groźnego zdarzenia doszło w newralgicznym punkcie Tylmanowej, w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z drogą powiatową, na wysokości wyjazdu z Ochotnicy Dolnej. To właśnie tam podczas prac ziemnych maszyna uszkodziła rurę z gazem. Błyskawicznie podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu ruchu. Policja zablokowała wszystkie drogi dojazdowe, tworząc wokół miejsca zdarzenia strefę bezpieczeństwa. Kierowcy muszą liczyć się z potężnymi utrudnieniami. Z rejonu zdarzenia ewakuowano pięcioro mieszkańców.

Tadeusz Królczyk, wójt gminy Ochotnica Dolna, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, podkreślił skalę problemu. – Ruch samochodowy został całkowicie wstrzymany. Policja blokuje wszystkie drogi dojazdowe do Ochotnicy od strony Nowego Targu, Harklowej, Krościenka, Łącka oraz Zasadnego – poinformował wójt. 

Służby na miejscu pracują nad opanowaniem sytuacji, jednak na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa akcja.

Wójt apeluje do kierowców. Nawigacja może wprowadzić w pułapkę

Największym wyzwaniem dla kierowców jest brak możliwości wyznaczenia sensownego objazdu. Władze gminy i policja stanowczo odradzają próby omijania blokady na własną rękę, zwłaszcza przy użyciu nawigacji samochodowej. Wójt Królczyk wystosował w tej sprawie specjalny apel, ostrzegając przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Nie ma możliwości objazdu. Apelujemy, by nie próbować dojeżdżać w rejon zdarzenia – wszystkie alternatywne trasy, które może wskazywać nawigacja, prowadzą wąskimi, górskimi drogami – ostrzegł Tadeusz Królczyk.

Takie trasy są nieprzystosowane do wzmożonego ruchu, a w wielu miejscach mogą okazać się nieprzejezdne dla samochodów osobowych, prowadząc do jeszcze większego chaosu i kolejnych niebezpiecznych sytuacji. Na miejscu zdarzenia priorytetem jest teraz zabezpieczenie wycieku przez pogotowie gazowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ewakuowanym mieszkańcom. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, cierpliwość i bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

GAZOCIĄG
DROGA ZABLOKOWANA
EWAKUACJA