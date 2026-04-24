Milionowa wygrana pod Krakowem! Szczęśliwiec wydał 20 zł i zgarnął fortunę

Adrian Teliszewski
2026-04-24 17:26

Wielka wygrana w Zabierzowie! Zakup zdrapki Viva La Kasa sprawił, że farciarz wzbogacił się o okrągły milion złotych. Szczęśliwy kupon kosztował zaledwie 20 złotych.

Kumulacja w Lotto rozbita!

Autor: Wygenerowane przez AI
  • 23 kwietnia w Zabierzowie (ul. Krakowska 26) szczęśliwiec wygrał 1 000 000 zł w zdrapce VIVA LA KASA.
  • To wygrana w Zabierzowie, dzięki której miasto dołączyło do listy miejscowości z głównymi wygranymi LOTTO.
  • Od początku 2026 roku w zdrapkach padły już 3 główne wygrane po 2 000 000 zł oraz 4 wygrane po 1 000 000 zł i więcej.

Główna wygrana w zdrapce Lotto padła w Zabierzowie. Farciarz zgarnął milion

23 kwietnia 2024 roku zapisze się w historii Zabierzowa, niewielkiej miejscowości w województwie małopolskim. Tego dnia, w punkcie LOTTO przy ulicy Krakowskiej 26, szczęśliwiec nabył zdrapkę VIVA LA KASA, która okazała się warta dokładnie 1 000 000 złotych. Ta spektakularna wygrana sprawiła, że Zabierzów dołączył do grona miejscowości, w których padły główne nagrody w grach LOTTO. Pojedyncza zdrapka VIVA LA KASA kosztuje 20 złotych.

Warto przypomnieć, że ledwie kilka dni w Małopolska padła szóstka w głównej grze Lotto. Dwa miliony złotych zgarnął gracz, który zwycięski kupon nabył w Brzesku.

Od początku 2026 roku zdrapki przyniosły już wiele radości i olbrzymich pieniędzy. Do tej pory padły 3 główne wygrane po 2 000 000 zł oraz 4 wygrane w wysokości 1 000 000 zł i więcej (w tym jedna o wartości 1 007 000 zł). Łącznie, od stycznia do dziś, Totalizator Sportowy wypłacił graczom ponad 500 000 000 zł z tytułu wygranych w zdrapkach. Te imponujące liczby świadczą o skali popularności tej formy loterii i o tym, jak wiele osób próbuje swojego szczęścia w nadziei na szybkie wzbogacenie.

Polacy nieustannie grają o miliony. Każdego dnia Totalizator Sportowy oferuje szanse na gigantyczne wygrane w różnych grach. Na przykład, już jutro do wygrania w Lotto będzie 3 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 złotych. Jednak prawdziwe emocje wzbudza Eurojackpot, gdzie dziś do zgarnięcia jest niewyobrażalna kwota 150 000 000 zł!

Sonda
Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach?
Grała w "Rodzinie zastępczej". Tak wspomina pracę na planie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDRAPKA
LOTTO WYGRANA
ZABIERZÓW