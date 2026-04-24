Milionowa wygrana pod Krakowem! Szczęśliwiec wydał 20 zł i zgarnął fortunę

23 kwietnia w Zabierzowie (ul. Krakowska 26) szczęśliwiec wygrał 1 000 000 zł w zdrapce VIVA LA KASA.

Główna wygrana w zdrapce Lotto padła w Zabierzowie. Farciarz zgarnął milion

23 kwietnia 2024 roku zapisze się w historii Zabierzowa, niewielkiej miejscowości w województwie małopolskim. Tego dnia, w punkcie LOTTO przy ulicy Krakowskiej 26, szczęśliwiec nabył zdrapkę VIVA LA KASA, która okazała się warta dokładnie 1 000 000 złotych. Ta spektakularna wygrana sprawiła, że Zabierzów dołączył do grona miejscowości, w których padły główne nagrody w grach LOTTO. Pojedyncza zdrapka VIVA LA KASA kosztuje 20 złotych.

Warto przypomnieć, że ledwie kilka dni w Małopolska padła szóstka w głównej grze Lotto. Dwa miliony złotych zgarnął gracz, który zwycięski kupon nabył w Brzesku.

Od początku 2026 roku zdrapki przyniosły już wiele radości i olbrzymich pieniędzy. Do tej pory padły 3 główne wygrane po 2 000 000 zł oraz 4 wygrane w wysokości 1 000 000 zł i więcej (w tym jedna o wartości 1 007 000 zł). Łącznie, od stycznia do dziś, Totalizator Sportowy wypłacił graczom ponad 500 000 000 zł z tytułu wygranych w zdrapkach. Te imponujące liczby świadczą o skali popularności tej formy loterii i o tym, jak wiele osób próbuje swojego szczęścia w nadziei na szybkie wzbogacenie.

Polacy nieustannie grają o miliony. Każdego dnia Totalizator Sportowy oferuje szanse na gigantyczne wygrane w różnych grach. Na przykład, już jutro do wygrania w Lotto będzie 3 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 złotych. Jednak prawdziwe emocje wzbudza Eurojackpot, gdzie dziś do zgarnięcia jest niewyobrażalna kwota 150 000 000 zł!

