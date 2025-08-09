Miłość wśród samolotów! Pan Sylwester oświadczył się ukochanej na płycie krakowskiego lotniska

Na płycie lotniska Kraków Airport doszło do niezwykłych oświadczyn, które zaskoczyły nawet obsługę.

Pan Sylwester zaplanował romantyczną niespodziankę dla swojej ukochanej Aleksandry, wykorzystując nietypową scenerię.

Zaskoczenie, łzy radości i gromkie "TAK".

Na płycie lotniska w Krakowie rozegrała się scena rodem z romantycznego filmu. Pan Sylwester, przygotowując niespodziankę dla swojej ukochanej Aleksandry, wybrał miejsce, które na co dzień jest dostępne tylko dla obsługi technicznej i załóg samolotów. Wśród odgłosów silników, migających świateł maszyn i z widokiem na startujące samoloty uklęknął, by zadać to najważniejsze pytanie w życiu.

– Bardzo chciałem oświadczyć się właśnie na płycie. Cieszę się, że to się udało. Powiedziała TAK – więc jestem szczęśliwy… jesteśmy szczęśliwi – przyznał wyraźnie wzruszony pan Sylwester.

Cała akcja została starannie zaplanowana. Pani Aleksandra nie miała pojęcia, co się wydarzy. Myślała, że wybierają się w podróż w ramach prezentu urodzinowego. Pod tym pretekstem została zaproszona do strefy VIP&Business Services lotniska, gdzie wszystko było już gotowe do wielkiego momentu.

Gdy para pojawiła się na płycie, obsługa lotniska i załoga samolotu linii Ryanair dyskretnie obserwowali rozwój wydarzeń. W chwili, gdy pan Sylwester uklęknął z pierścionkiem, na twarzy pani Aleksandry pojawiło się ogromne zaskoczenie, które po chwili ustąpiło miejsca łzom radości. Odpowiedź mogła być tylko jedna – „tak”.

Romantyczne oświadczyny przyciągnęły uwagę nie tylko obsługi lotniska, ale także pasażerów, którzy z daleka obserwowali tę wyjątkową chwilę. – Emocje udzieliły się wszystkim, pasażerom, załodze Ryanair oraz naszemu zespołowi VIP&Business Services, który z ogromnym zaangażowaniem zaaranżował tę wyjątkową chwilę – podkreślili przedstawiciele Krakow Airport w mediach społecznościowych.

Historia pana Sylwestra i pani Aleksandry pokazuje, że oświadczyny mogą przybrać naprawdę niezwykłą formę. Wystarczy odrobina wyobraźni, odwaga i miłość, by stworzyć wspomnienie, które zostanie w sercu na całe życie.

Lotnisko pogratulowało młodej parze, życząc im „pięknej wspólnej podróży przez całe życie” – i to dosłownie, bo wspólne podróże zdają się być wpisane w ich miłosną historię od samego początku.