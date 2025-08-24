"Miłośnik przyrody" podwędził donicę z rynku w Krakowie. "Chłop ma mocny kręgosłup"

2025-08-24 19:18

Pewien "miłośnik przyrody" postanowił w nietypowy sposób upiększyć swoje otoczenie, kradnąc donicę z Rynku Głównego w Krakowie. Jego akcja, szybka i zuchwała, nie uszła uwadze czujnych stróżów prawa.

Autor: Straż Miejska Miasta Krakowa/ Materiały prasowe
Donica zniknęła w tajemniczych okolicznościach

Wszystko zaczęło się niewinnie. Drewniana donica wraz z ozdobnymi krzewami stała na swoim miejscu, ciesząc oczy przechodniów. Nagle, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zniknęła. Na szczęście, monitoring zarejestrował całe zdarzenie, a operatorzy kamer natychmiast powiadomili Straż Miejską Miasta Krakowa.

Po otrzymaniu zgłoszenia, strażnicy miejscy ruszyli w pościg za "koneserem przyrody". Dzięki precyzyjnym wskazówkom operatorów monitoringu, szybko udało się odnaleźć sprawcę.

Skrucha nie ocaliła od mandatu

Zaskoczony wizytą strażników, mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Nie uchroniło go to od mandatu, który przyjął bez oporu. Na koniec odniósł donicę na swoje miejsce.

Internauci komentują: "Chłop ma mocny kręgosłup"

Sprawa wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci żartowali z niecodziennego zdarzenia, pisząc m.in.: "Chłop ma mocny kręgosłup". Szkoda, że nie ten moralny.

