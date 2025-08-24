"Miłośnik przyrody" podwędził donicę z rynku w Krakowie. "Chłop ma mocny kręgosłup"

Donica zniknęła w tajemniczych okolicznościach

Wszystko zaczęło się niewinnie. Drewniana donica wraz z ozdobnymi krzewami stała na swoim miejscu, ciesząc oczy przechodniów. Nagle, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zniknęła. Na szczęście, monitoring zarejestrował całe zdarzenie, a operatorzy kamer natychmiast powiadomili Straż Miejską Miasta Krakowa.

Po otrzymaniu zgłoszenia, strażnicy miejscy ruszyli w pościg za "koneserem przyrody". Dzięki precyzyjnym wskazówkom operatorów monitoringu, szybko udało się odnaleźć sprawcę.

Niemcy niszczyli budynek Filharmonii Krakowskiej. Bohaterska postawa byłego policjanta

Skrucha nie ocaliła od mandatu

Zaskoczony wizytą strażników, mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę. Nie uchroniło go to od mandatu, który przyjął bez oporu. Na koniec odniósł donicę na swoje miejsce.

Internauci komentują: "Chłop ma mocny kręgosłup"

Sprawa wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci żartowali z niecodziennego zdarzenia, pisząc m.in.: "Chłop ma mocny kręgosłup". Szkoda, że nie ten moralny.