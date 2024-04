Aleksander Miszalski prezydentem Krakowa. Tak zareagował na wynik wyborów

Wyniki badania exit poll w Krakowie potwierdziły się. Nowym prezydentem miasta został wybrany Aleksander Miszalski, który zdobył ok. 51 proc. głosów. Jego konkurent Łukasz Gibała uzyskał ok. 49 proc. wskazań głosujących. Frekwencja w drugiej turze nie była imponująca i wyniosła tylko 45,50 proc. Przypomnijmy, że w pierwszej turze kartę do urny wrzuciło 51,79 proc. uprawnionych krakowian.

Na wynik wyborów zareagował prezydent-elekt Aleksander Miszalski. W środku nocy, gdy stało się już jasne, że to on będzie następcą Jacka Majchrowskiego, umieścił na Facebooku krótki wpis. Miszalski złożył podziękowania, nie określając jednak dokładnie, do kogo kierowany jest post. Można więc założyć, że chodzi zarówno o współpracowników, jak i wyborców. - Dziękuję Wam! - napisał Aleksander Miszalski, dodając do podziękowań symboliczne serce.

Swój wpis nowy włodarz Krakowa zakończył hasztagiem #PrezydentMiszalski, który nie pozostawia złudzeń, kto będzie rządził miastem przez najbliższe pięć lat.

