Kolejny atak nożownika w Małopolsce! Tym razem doszło do niego w Andrychowie, gdzie do salonu fryzjerskiego wbiegł młody mężczyzna i zaatakował pracującą tam 72-latkę. Kobieta musiała zostać przetransportowana do szpitala, na szczęście jej życiu nic nie zagraża. Do ataku doszło po południu w piątek, 31 stycznia.

- Do jednego z zakładów fryzjerskich w Andrychowie wszedł młody mężczyzn, który zranił ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, jedną z dwóch pracownic. Ta 72-letnia kobieta została zabrana przez pogotowie do szpitala. Na szczęście jej stan nie zagraża życiu - powiedziała Radiu ESKA podinsp. Katarzyna Cisło z KWP Kraków.

Napastnik został już zatrzymany. Nożownik to 26-letni mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że motywem jego działania był konflikt rodzinny. Radio ESKA podaje, że zaatakowana 72-latka jest babcią sprawcy.

Krasnystaw. Kierowca nissana potrącił 15-latkę przechodzącą przez przejście. Szokujące nagranie

