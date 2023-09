Młynówka Królewska. Najdłuższy park w Polsce leży w Krakowie

Młynówka Królewska to najdłuższy park w Polsce. Teren zielony o powierzchni niespełna 20 ha zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Krakowa, wzdłuż sztucznego koryta rzeki Rudawy. Młynówka Królewska według danych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie liczy 8 km długości, co daje jej miano najdłuższego parku w Polsce. Podczas ośmiokilometrowego spaceru w parku znajdziemy sporo atrakcji, takich jak place zabaw, miejsca do odpoczynku, a nawet pobliskie boiska sportowe, m.in. do tenisa, siłownie, a nawet skatepark oraz psi wybieg. Co najważniejsze, park Młynówka Królewska jest idealnym miejscem do wypoczynku od zgiełku i miejskiego hałasu. Młynówka przystosowana jest zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów czy rolkarzy. To także obszar niezwykle cenny pod kątem przyrodniczym, ze względu na zachowane zbiorowiska łęgowe, które stanowią siedlisko wielu rzadkich roślin i zwierząt.

Na całej długości parku odnajdziemy m.in. wyspy zieleni, które obniżają poziom hałasu i rzucają nieco cienia w słoneczne dni. Mimo, że park jest ulokowany blisko centrum miasta stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Jak dojechać do Młynówki Królewskiej? Warto mieć na uwadze, że idealnym środkiem transportu w tym przypadku będzie komunikacja miejska. W pobliżu parku Młynówka Królewska znajdziemy trzy przystanki - Urzędnicza, Mazowiecka i Grottgera.