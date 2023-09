Wieś pod Krakowem ma nowego milionera. W Eurojackpot zgarnął siedmiocyfrową sumę

Raciborsko. Wygrana III stopnia w Eurojackpot. Farciarz zgarnął siedmiocyfrową sumę

W poniedziałek, 11 września Totalizator Sportowy poinformował o wygranej III stopnia Eurojackpot, która padła we wsi Raciborsko (powiat wielicki), podczas piątkowego losowania. Gracz wygrał kwotę 1 376 181,80 złotych i była to największa polska wygrana w trakcie ostatniego losowania Eurojackpot. Liczby, które zostały wskazane przez maszynę losującą to: 21, 29, 31, 46, 49 oraz 5, 6. Kolejna szansa na wygranie w Eurojackpot pojawi się we wtorek, 12 września. Pula na wygraną I stopnia wynosi 220 milionów złotych.

To druga w ostatnim czasie pokaźna wygrana Lotto w Małopolsce. Zaledwie kilka dni temu szczęście dopisało graczowi w Osieczanach (powiat myślenicki). Zgarnął on główną, wynoszącą ćwierć miliona złotych nagrodę w Kaskadzie.

Rekordowe wygrane Lotto w Małopolsce

Najwyższą wygraną w Lotto pozostaje osiągnięcie gracza z podtarnowskiego Skrzyszowa, który w 2017 roku rozbił kumulację wartą prawie 37 milionów złotych. Rekordowa szóstka trafiona w Skrzyszowie nie jest jedyną wygraną przekraczającą 30 milionów złotych w powiecie tarnowskim. 31 maja 2016 roku w Żabnie gracz trafił 30 588 372,20 zł.

Sonda Wygrałeś kiedyś w LOTTO? Tak Nie