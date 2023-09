i Autor: Etadly / www.pixabayc.om

Sezon grzewczy 2023/24

MPEC ogłosił początek sezonu grzewczego. Kiedy będą ciepłe kaloryfery?

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie poinformowało o gotowości do rozpoczęcia dostaw ciepła. To ważna wiadomość, zwłaszcza że prognozy pogody wskazują na nadchodzące ochłodzenie. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu dostaw ciepła do kaloryferów zależy od zarządców i właścicieli nieruchomości.