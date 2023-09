Muzyka w Starych Balicach. X Festiwal Muzyki Otwartej

Muzyka w Starych Balicach, czyli Festiwal Muzyki Otwartej

To jeden z najdynamiczniej rozwijających się festiwali muzyki poważnej w Polsce, który organizuje już po raz 20. Stowarzyszenie "Małopolska Manufaktura Sztuki". Wydarzenie ma już swoją wierną publiczność.

- Grono naszych odbiorców stale się poszerza. Obecność, zaufanie i uśmiech, którym obdarzają nas słuchacze, to dla nas dodatkowa motywacja do wytężonej pracy – mówi dyrektorka i kuratorka Festiwalu dr hab. Barbara Łypik-Sobaniec. - Jest to impreza dla ludzi i o ludziach. Nasza propozycja programowa znajduje uznanie melomanów i amatorów, osób młodszych i starszych. Tworzymy platformę bezpośredniego kontaktu pomiędzy artystą a odbiorcą. Najważniejsza dla nas jest jakość i inkluzywność. MwSB jest dowodem na to, że pielęgnowanie tradycji może iść w parze z otwartością na nowoczesność.

- MwSB to przede wszystkim przestrzeń do wymiany myśli i możliwość spotkań z kulturą. Staramy się budować mosty pomiędzy pokoleniami, rozmaitymi gustami i światopoglądami. Dzielimy się swoją pasją i wiedzą, aby mieć realny wpływ na kształtowanie wrażliwości społecznej. Nasz festiwal przypomina raczej dziko zarośniętą łąkę niż ogród francuski i jesteśmy z tego dumni. Jak mówił Tadeusz Kantor: "nie można zawsze być na fali, trzeba być falą" - dodaje dr Mateusz Zubik, dyrektor i kurator MwSB.

35 godzin gry dla Kijowa

Głównym punktem tegorocznego programu będzie performans "Vexations" Erica Satiego, bodaj największego ekscentryka doby fin de siècle. Utwór zagra 30 pianistów, zostanie powtórzony ponad 800 razy, a całość zajmie 35 godzin. Wykorzystana przy tym rozszerzona rzeczywistość sprawi, że widzowie przeniosą się do Kijowa.

- To refleksja nad wojną w Ukrainie i wyraz solidarności z walczącym o wolność Narodem - tłumaczy Zubik.

MwSB to jedno z niewielu wydarzeń, podczas których najwyższy poziom koncertów i innych wydarzeń artystycznych idzie w parze z darmowym wstępem. Może poszczycić się w swojej historii 35 koncertami, ponad setką wykonawców, których wysłuchało kilkanaście tysięcy osób. Festiwal trwa nieprzerwanie od 2014 r. Odbywa się we wszystkie weekendy września. Jego ciągłość nie została zakłócona nawet w trudnych czasach pandemii.

Program X MwSB

Performensy

"L'amour et la mort" 2.09.2023 r., Pałac Radziwiłłów w Balicach

"L'amour et la mort" ("Miłość i Śmierć") to performans tworzony przez MwSB w reżyserii Oskara Sadowskiego. Inspiracją dla jego powstania jest proza Honoré de Balzaca oraz muzyka francuska.

Tematem wiodącym jest tutaj śmierć z miłości, wybrane wątki dotyczące umierających kobiet w prozie Balzaca oraz francuskie kobiece arie- operowe. Słynne sceny śmierci i lamentu przetransponowane są na postaci męskie. Spektakl wpisuje się tym samym w dyskurs o rolach kobiety i mężczyzny we współczesnym świecie.

- Spektakl jest eksperymentem, próbą transpozycji ról. Wpisuje się tym samym we współczesny dyskurs społeczny i psychologiczny na temat zmieniającej się tożsamości płciowej. Stawia pytanie: jakie role chcemy przyjmować? Jakie role potrafimy przyjmować? Czym jest historyczne i kulturowe piętno binarności? - mówi Oskar Sadowski, reżyser i twórca koncepcji spektaklu "L’amour et la mort".

TWÓRCY

Reżyseria i koncepcja: Oskar Sadowski

Opracowanie muzyczne: Mateusz Mati Zubik / Władimir Schall / Oskar Sadowski Muzyka: Léo Delibes, Charles Gounod, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Jules Massenet, Władimir Schall Choreografia: Katarzyna Szugajew

Reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski

Kostiumy: Gosia Baczyńska

OBSADA

Jan Dravnel, Edgar Lewandowski, Barbara Łypik-Sobaniec, Kacper Szelążek, Sebastian Szumski, Mateusz Mati Zubik

"Vexations: Kraków / Kijów na 4 ręce" (zapraszają: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Mer Kijowa Witalij Kliczko) 30.09-1.10.2023 r., Kino "Kijów" w Krakowie oraz Centrum "Kraków" w Kijowie

Pierwsze polskie integralne wykonanie "Vexations" Erika Satiego - utwór na fortepian solo, który zgodnie z wolą kompozytora zostanie powtórzony 840 razy przez 30 pianistów, co zajmie ok. 35 godzin ciągłej gry. Wydarzenie odbędzie się w Kinie "Kijów" w Krakowie (na żywo) i w Centrum "Kraków" w Kijowie. Dzięki najnowszym technologiom umożliwiającym wykreowanie rozszerzonej rzeczywistości, uda się przenieść krakowskie wykonanie do Kijowa bez fizycznego udziału artystów.

- Performans ma być refleksją nad wojną w Ukrainie i wyrazem solidarności z walczącym o wolność Narodem - tłumaczy dr Mateusz Zubik, dyrektor i kurator MwSB, pomysłodawca projektu.

- Zanim wybuchła wojna, jako Kino "Kijów" dostaliśmy zaproszenie do Kijowa, by uczestniczyć w uroczystym otwarciu Klastera Kulturalnego "Kraków". Niestety tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w chwilę po tym to uniemożliwiły. W geście solidarności wywiesiliśmy wówczas flagę Ukrainy na fasadzie naszego kina. Teraz możemy, dzięki nowoczesnej technologii, połączyć się we wspólnym wydarzeniu artystycznym i okazać wsparcie broniącemu się dzielnie narodowi ukraińskiemu. To dla nas bardzo ważny, także z uwagi na symbolikę, moment. Kiedyś nazwa Kina "Kijów" nosiła na sobie piętno wymuszonej przyjaźni polsko-radzieckiej. Historia jednak zagrała na nosie rosyjskim okupantom i dziś Kijów stał się międzynarodowym symbolem walki o wolność i triumfu nad totalitaryzmem - opowiada Miłosz Horodyski, prezes Apollo Film, artysta Instytutu Sztuk Progresywnych ASP w Krakowie.

Wydarzenie będzie częścią obchodów 30-lecia współpracy Krakowa i Kijowa.

Koncerty X MwSB (pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego)

KONCERT I

3.09.2023 r. godz. 18.00, Pałac Radziwiłłów w Balicach

Tomasz Sobaniec (perkusja), Marek Olma (perkusja), Jakub Olma (perkusja)

D. Friedman / E. Sammut / M. Peters / P. Desmond / M. Davis / J. Kosma / K. Dębski / V. Feldman

KONCERT II

10.09.2023 r. godz. 18.00, Pałac Radziwiłłów w Balicach

Karski Quartet: Kaja Nowak Eyben (I skrzypce), Natalia Kotarba (II skrzypce), Diede Verpoest (altówka), Julia Kotarba (wiolonczela)

F. Mendelssohn / C. Debussy

KONCERT III

17.09.2023 r. godz. 18.00, Pałac Radziwiłłów w Balicach

Matinée: Jolanta Kowalska-Pawlikowska (sopran), Dominika Grzybacz (fortepian) L. Różycki

KONCERT IV

24.09.2023 r. godz. 18.00, Pałac Radziwiłłów w Balicach Gesa Lücker (fortepian)

J. S. Bach / L. A. Le Beau / R. Schumann

KONCERT V

1.10.2023 r. godz. 18.00, Pałac Radziwiłłów w Balicach Michał Pepol (wiolonczela, elektronika)

O. Messiaen / C. Duchnowski / M. Jackowski / M. Pepol / P. Mykietyn / A. Pärt

Wiersz "Czułość" Zbigniewa Heberta czytać będzie Margaux Kier.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Zabierzów, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Województwa Małopolskiego, LGD "Blisko Krakowa", Stowarzyszenia "Pod blaszanym kurem".

Partnerzy strategiczni: YAMAHA Music Europe GmbH, Instytut Zootechniki PIB, Kino "Kijów", "Apollo" Film, Fundacja "Złota Gwiazda", Miasto Kraków, Scena STU, Gosia Baczyńska.

Sponsorzy: Klima, Jeger, Romanowscy Fermy Drobiu, Meble Apostolski Meble, Honewit Studio, Multeneo Sp. Z. O. O., Gaztech, Spadł mi.