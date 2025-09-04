Na co uważać po powrocie do szkoły? O tym trzeba bezwzględnie pamiętać

Początek roku szkolnego to czas nie tylko kompletowania podręczników i przyborów, ale także moment, w którym warto zadbać o zdrowie dzieci. Pediatra i epidemiolog prof. Aneta Nitsch-Osuch przypomina, że profilaktyka zdrowotna uczniów powinna opierać się na kilku prostych, ale niezwykle istotnych zasadach.

Najważniejszą regułą, na którą wskazuje lekarka, jest częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Powinno stać się ono codziennym nawykiem, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami. To właśnie odpowiednia higiena dłoni znacząco zmniejsza ryzyko zakażeń, które w dużych grupach dzieci rozprzestrzeniają się wyjątkowo łatwo.

Ruch i zdrowa dieta

Ekspertka zwraca także uwagę na rosnący problem unikania zajęć wychowania fizycznego. Coraz więcej uczniów rezygnuje z aktywności sportowej, co przyczynia się do wzrostu liczby dzieci z nadwagą i otyłością. – Zbilansowana dieta, unikanie słodkich napojów i przekąsek, a przede wszystkim udział w zajęciach sportowych to inwestycja w zdrowie na całe życie – podkreśla prof. Nitsch-Osuch.

Lekarka przypomina również o konieczności wykonywania badań bilansowych, które pozwalają monitorować rozwój dziecka i wcześnie wykrywać ewentualne nieprawidłowości. To także dobry moment, by sprawdzić książeczkę zdrowia i uzupełnić obowiązkowe szczepienia. Warto rozważyć również szczepienia zalecane, takie jak te przeciw meningokokom, ospie wietrznej, HPV czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Prof. Nitsch-Osuch zaznacza, że nastolatki mogą korzystać z programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV.

Zapomniane zagrożenie – wszawica

Na liście szkolnych problemów zdrowotnych wciąż pojawia się wszawica. Choć nie ma związku z brakiem higieny, łatwo szerzy się wśród dużych grup dzieci. Regularne sprawdzanie głów i szybka reakcja pozwalają powstrzymać rozprzestrzenianie się pasożytów.

Zdrowie na starcie roku szkolnego

Powrót do szkoły to nie tylko obowiązki edukacyjne, ale także szansa na wdrożenie dobrych nawyków zdrowotnych. Higiena rąk, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, badania i szczepienia – to elementy, które mogą skutecznie chronić dzieci przed poważniejszymi problemami zdrowotnymi.

