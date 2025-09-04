Czy wrócą prace domowe? Jasny sygnał z MEN. Co na to uczniowie?

Prace domowe. Od 2024 roku obowiązują przepisy ograniczające prace domowe w podstawówkach, a MEN przygotowuje raport o skutkach tej reformy. Czy uczniowie mogą się spodziewać powrotu obowiązkowych zadań? Stan „wariactwa” w szkołach nie wróci – zapewnia minister Barbara Nowacka.

Podczas ogólnopolskiego rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026 minister edukacji Barbara Nowacka odniosła się do jednej z najbardziej kontrowersyjnych zmian w polskim systemie edukacji – ograniczenia obowiązkowych prac domowych. Nowacka przypomniała, że przed zmianami dzieci często spędzały długie godziny nad zadaniami, które były efektem braku czasu na pełne przerobienie materiału na lekcji. – Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe – podkreśliła.

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują przepisy znacząco ograniczające obowiązek zadawania zadań. W klasach I-III szkoły podstawowej nie można zadawać prac pisemnych i praktyczno-technicznych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe mogą być zadawane, lecz są nieobowiązkowe, a uczniowie zamiast ocen otrzymują jedynie informację zwrotną.

Prace domowe w erze sztucznej inteligencji

Szefowa MEN zwróciła uwagę, że w dobie sztucznej inteligencji nauczyciele muszą mieć narzędzia pozwalające na weryfikację samodzielności uczniów przy wykonywaniu zadań. Jednocześnie przyznała, że nie jest jeszcze przesądzone, w jakiej formule w przyszłości funkcjonować będą prace domowe i czy pozostaną one nieobowiązkowe.

Nowacka zapewniła, że młodzież nie będzie zmuszana do wielogodzinnego odrabiania lekcji kosztem rozwijania zainteresowań czy aktywności sportowej. – Jedno jest pewne, nie pozwolę na to, by młodzież tak jak dwa, trzy, cztery lata temu godzinami odrabiała prace domowe zamiast czytać książki, rozwijać swoje pasje albo po prostu grać w piłkę – stwierdziła.

