Na oczach strażników samochód wjechał w 16-latka! Dramat na pasach w Krakowie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-28 14:15

Przejeżdżający przez ulicę Dobrego Pasterza patrol straży miejskiej był świadkiem dramatycznego zdarzenia. Na ich oczach, na oznakowanym przejściu dla pieszych, samochód osobowy potrącił młodego chłopaka. 16-latek skarżył się na ból kręgosłupa i wymagał pomocy służb medycznych.

RATOWOWNIK MEDYCZNY, AMBULANS, KARETKA

i

Autor: Paweł
  • Na ul. Dobrego Pasterza kierowca samochodu osobowego potrącił 16-latka na przejściu dla pieszych.
  • Świadkami zdarzenia byli strażnicy miejscy, którzy zabezpieczyli miejsce wypadku i wezwali służby ratunkowe.
  • Poszkodowany nastolatek, uskarżający się na ból kręgosłupa, trafił pod opiekę ratowników medycznych, a kierowcą zajęła się policja.

Kraków. Potrącenie 16-latka na oczach strażników miejskich. Błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w trakcie rutynowego patrolu. Jak informuje Straż Miejska Miasta Krakowa, funkcjonariusze przejeżdżający ulicą Dobrego Pasterza zauważyli, jak na przejściu dla pieszych pojazd osobowy uderza w przechodzącego przez jezdnię nastolatka. Reakcja mundurowych była błyskawiczna.

- Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz, włączyli sygnały błyskowe i zabezpieczyli miejsce zdarzenia – czytamy w komunikacie krakowskiej straży miejskiej.

To właśnie ich szybkie i profesjonalne działanie pozwoliło uniknąć dalszego zagrożenia w tym ruchliwym punkcie miasta i zapewnić poszkodowanemu niezbędną pomoc w pierwszych, kluczowych chwilach po wypadku.

Stan poszkodowanego nastolatka był niepokojący. Chłopak uskarżał się na ból kręgosłupa

Sytuacja była bardzo poważna. Choć potrącony 16-latek przez cały czas pozostawał przytomny, jego zachowanie wzbudziło duży niepokój funkcjonariuszy. Wszystko wskazywało na to, że chłopak znajduje się w silnym szoku powypadkowym. Co gorsza, nastolatek zaczął uskarżać się na ból kręgosłupa, co przy tego typu zdarzeniach jest niezwykle alarmującym sygnałem i może świadczyć o poważnych urazach wewnętrznych.

Strażnicy miejscy, świadomi powagi sytuacji, bezzwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. W oczekiwaniu na przyjazd kolejnych służb, nieprzerwanie monitorowali stan zdrowia 16-latka, jednocześnie ustalając personalia świadków, którzy mogliby pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu wypadku. Po przybyciu karetki poszkodowany nastolatek trafił pod opiekę ratowników medycznych. Z kolei kierowca pojazdu, który brał udział w zdarzeniu, został przekazany policjantom. Teraz to funkcjonariusze policji będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie i szczegółowo wyjaśniać wszystkie okoliczności potrącenia na ulicy Dobrego Pasterza.

STRAŻ MIEJSKA
POTRĄCENIE
WYPADEK KRAKÓW