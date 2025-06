Na tę drogę czekają wszyscy kierowcy w południowej Polsce. Wściekną się, gdy usłyszą o opóźnieniu

Alternatywa dla A4 w remoncie. Gigantyczne utrudnienia i korki

DK 94 to droga o ogromnym natężeniu ruchu – każdego dnia korzystają z niej dziesiątki tysięcy pojazdów, w tym liczne ciężarówki, które omijają płatny odcinek autostrady A4. Dla mieszkańców Olkusza i kierowców podróżujących między województwami śląskim a małopolskim to kluczowy szlak transportowy. Dlatego właśnie przebudowa tej trasy ma strategiczne znaczenie nie tylko lokalne, ale i regionalne.

Od marca 2024 roku wykonawcy – konsorcjum firm NDI, NDI Sopot, MASFALT i DROGOMEX – prowadzą kompleksową modernizację fragmentu trasy od km 294+898 do km 299+251. Prace obejmują:

budowę nowego węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu DK 94 z ulicami Rabsztyńską i Kościuszki,

stworzenie ronda turbinowego przy ul. Kruszcowej,

budowę dwóch przejść podziemnych i jednej kładki,

nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie i ekrany akustyczne,

modernizację i wzmocnienie całej konstrukcji drogi.

Rozbudowa DK94 w Olkuszu i problemy pod ziemią. Pustki krasowe zagrażają harmonogramowi?

Choć roboty idą naprzód, już wiadomo, że nie wszystko przebiega zgodnie z planem. Pod powierzchnią drogi odkryto pustki krasowe – naturalne ubytki w gruncie, które trzeba wypełnić specjalną mieszanką cementową, by nie dopuścić do osiadania nawierzchni w przyszłości.

Pierwotnie zakładano użycie ok. 26 tysięcy m³ tej mieszanki. Dziś wiadomo, że do gruntu wtłoczono już ponad 58 tysięcy m³ – ponad dwa razy więcej, niż przewidywano. To oznacza nie tylko większe koszty, ale też ryzyko opóźnień. Na razie GDDKiA nie podpisała aneksu wydłużającego termin realizacji, ale nieoficjalnie mówi się, że wrzesień 2026 roku – pierwotna data zakończenia prac – może być zagrożony.

A to oznacza przedłużone utrudnienia. Remont drogi krajowej nr 94 paraliżuje Olkusz i powoduje gigantyczne korki i utrudnienia w ruchu.

Rozbudowa DK94 w Olkuszu - jaki jest postęp prac?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaawansowanie robót przedstawia się nierówno w różnych branżach. Najwięcej udało się zrealizować w zakresie instalacji sanitarnych (ponad 55%) i drogowych (39%). Gorzej wygląda sytuacja przy budowie konstrukcji inżynierskich, gdzie zaawansowanie sięga zaledwie 5–6%.

Postęp według branż (stan na 15.05.2025):

Branża Procent zaawansowania robót Sanitarna 55,7% Zieleń 39,3% Drogowa 39,1% Teletechniczna 32,4% Elektryczna 22% Konstrukcyjno-inżynierska 5,5%

Po zakończeniu inwestycji kierowcy i piesi zyskają nie tylko nowoczesną i bezpieczną drogę, ale również bardziej funkcjonalną infrastrukturę miejską. Ruch tranzytowy zostanie uporządkowany, poprawi się komfort mieszkańców, a nowa organizacja ruchu znacząco zmniejszy ryzyko wypadków. Dwupoziomowe skrzyżowanie i turbinowe rondo mają zapewnić płynność ruchu nawet przy dużym natężeniu.

Gigantyczna przebudowa DK 94 to inwestycja, która już teraz zmienia codzienność mieszkańców Olkusza – zarówno przez utrudnienia, jak i perspektywę realnej poprawy warunków życia. Jeśli uda się pokonać problemy geologiczne i utrzymać tempo robót, kierowcy będą mogli cieszyć się nowoczesną trasą już za kilkanaście miesięcy. Na razie jednak najważniejsze prace dopiero się rozpędzają.