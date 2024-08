Nadciągają kolejne upały. Dorożki znowu znikną z Rynku Głównego w Krakowie

Upał w Małopolsce. Ostrzeżenia 2. stopnia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed upałem dla południa Polski z wyłączeniem obszarów górskich. W województwie małopolskim dotyczy ono Krakowa, Tarnowa oraz powiatów: krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, proszowickiego, chrzanowskiego, wielickiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Będzie obowiązywać od środy, 28 sierpnia, od godz. 12.00, do czwartku, 29 sierpnia, do godz. 18.00. W tym czasie temperatura może sięgać nawet do 30-31 stopni Celsjusza. W nocy termometry będą wskazywały co najmniej 16-19 stopni. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów wynosi aż 80 procent.

Przy tak wysokich temperaturach miasto automatycznie wprowadza zakaz postoju oraz przejazdu dorożek przez Rynek Główny. Nie inaczej będzie tym razem. W dniach 28 i 29 sierpnia, w godz. 9.30–19.30, zamknięty będzie także postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej, przed bazyliką Mariacką. Powożący będą mogli jednak przenieść się do zacienionych postów zastępczych, które znajdują się przy Barbakanie oraz na alejkach Plant – przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienną a ul. Mikołajską.

