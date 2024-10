Miasto upubliczniło wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego w Krakowie. Największy ruch odnotowano na obwodnicy autostradowej miasta, na wysokości stopnia wodnego Kościuszki. W ciągu doby ten odcinek pokonało 92,5 tys. pojazdów. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły: al. Powstańców Wielkopolskich i Śląskich z 73,5 tys., ul. Conrada (przy wiadukcie) – 68,8 tys., most Dębnicki – 68 tys. i ul. Opolska (w okolicy rzeki Białuchy) – 65,4 tys.

Głównym celem wykonanych pomiarów było uzupełnienie informacji m.in. na temat liczby wjeżdżających do miasta pojazdów w standardowym dniu roboczym. Realizacja tego celu powiązana jest z budową i kalibracją nowego Symulacyjnego Modelu Transportowego Aglomeracji Krakowskiej. System będzie stanowić narzędzie sprawniejszego i bardziej optymalnego planowania oraz zarządzania systemem transportu w Krakowie. Badanie zrealizowano w ciągu jednego dnia. Jest zatem pewnym zobrazowaniem wielkości ruchu pojazdów wjeżdżających do miasta. Jego wyniki w powiązaniu z innymi danymi posłużą do stworzenia komputerowego modelu systemu transportowego, który w jak najlepszym stopniu odzwierciedla jego rzeczywisty obraz - informuje krakowski magistrat.