Najpierw kłótnia i szarpanina, a później krwawa jatka. 37-latek dostał nożem w klatkę piersiową

Usiłowanie zabójstwa w Oświęcimiu. 37-latek dostał nożem w klatkę piersiową

W czwartek, 6 kwietnia na osiedlu Zasole w Oświęcimiu między dwoma mężczyznami wybuchła awantura. Początkowa kłótnia i szarpanina szybko eskalowała, aż w końcu doszło do rękoczynów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Agresywny 44-latek chwycił za nóż i wbił go w klatkę piersiową o siedem lat młodszego mieszkańca Oświęcimia. Ranny zdołał wrócić do domu o własnych siłach, jednak gdy tylko konkubina zobaczyła w jakim jest stanie, wezwała pogotowie ratunkowe. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a policjanci zajęli się sprawcą dramatu.

44-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie trafił przed oblicze sędziego, który zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jeszcze tego samego dnia nożownik trafił do jednego z aresztów śledczych. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać kara śmierci? tak nie nie mam zdania