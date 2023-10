Najmodniejsze imiona dla dzieci w Małopolsce. Powrót do tradycji?

Jakie są najpopularniejsze imiona dla dzieci w Małopolsce? To ważne pytanie pokazujące nie tylko to, czym kierują się rodzice, ale ukazujące także pewien trend społeczny. Od zarania dziejów popularność danego imienia odgrywała znaczącą rolę w nazywaniu dzieci. Te otrzymywały imiona po wielkich władcach, świętych czy ważnych postaciach historycznych. Dziś wygląda to oczywiście nieco inaczej, jednak wciąż popularność danego imienia jest dla niektórych istotnym aspektem przy nadawaniu go swojej pociesze. Niektórzy rodzice decydują się na oryginalne imiona, jednak inni wolą podążać bezpieczniejszą drogą i stawiają na te bardziej popularne. Jak się okazuje, w I połowie 2023 roku najpopularniejszymi imionami dla dzieci w Polsce były Nikodem i Zofia. Pierwsze imię nadano 3317 razy, drugie – 2626 razy. Jak sprawa wygląda w Małopolsce? Najrzadziej nadawanymi imionami w naszym województwie były Kewin, Baltazar, Zdzisław, Rose, Halszka, Inez, Amira czy Anatola. Jakie są najpopularniejsze imiona w Małopolsce? Sprawdźcie w naszej galerii.