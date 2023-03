Nastolatka kupiła w sklepie żyletki, a ekspedientki znalazły list pożegnalny. O krok od horroru

Kęty. Nastolatka kupiła żyletki. Ekspedientki znalazły jej list pożegnalny

Ekspedientki perfumerii w Kętach zapobiegły olbrzymiej tragedii. We wtorek, 28 marca znalazły one w sklepie list pożegnalny napisany przez młodą klientkę. Z treści listu wynikało, że 19-latka zamierza targnąć się na własne życie. Nic nie wskazywało na to, że list był wyłącznie głupim żartem, ponieważ dziewczyna kupiła w perfumerii żyletki. O sprawie została zawiadomiona policja. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Skontaktowali się z bliskimi nastolatki, na miejsce skierowano również karetkę pogotowia ratunkowego. Pomoc dotarła na czas. Zdesperowana nastolatka trafiła do szpitala, gdzie otrzymała specjalistyczną pomoc.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

